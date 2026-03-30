- Čisto kao mentalnu vežbu, postavljam pitanje, da li je američki vojni brod legalno ušao u naše teritorijalne vode i da li postoji još uvek živa institucija koja obezbeđuje poštovanje Ustava Republike Hrvatske?

Amerika je trenutno u ratu koji je sama stvorila. Napad na Iran je izvršen bez saglasnosti NATO alijanse. Ulazak u naše vode nije bio deo unapred dogovorene vežbe ili obuke, nije bio povezan sa pružanjem humanitarne pomoći.

Koju god odredbu člana 7 Ustava da uzmemo u obzir, spremnost HDZ vlade da dočeka stranu vojsku nije dovoljna. Gde su stavovi drugih državnih vlasti po pitanju davanja saglasnosti stranoj državi da usidri svoj ratni brod ispred jednog od najvažnijih turističkih gradova usred rata koji je sama izazvala, uoči početka turističke sezone?

Da li je ovo svrstavanje Hrvatske na Trampovu stranu, pitanje koje spada u sferu spoljne politike, koju prema Ustavu kokreiraju predsednik Republike i Vlada?

Da li ovde ima nekih bezbednosnih problema, s obzirom na rakete dugog dometa koje Iran poseduje? Da li je ovo pokazatelj da će HDZ u budućnosti samostalno isporučivati delove naše teritorije stranim vojnim snagama za njihove potrebe usred vojnih sukoba u kojima Hrvatska još ne učestvuje, a da nikoga drugog ne pita?

Šta o ovome misle svi oni koji su puni priče o suverenitetu, odbrani, patriotizmu, hrvatskoj državi? Da li smo još uvek država ili smo mala kolonija wannabe diktatora?

Iako su ovo samo retorička pitanja, i što je ulazak stranog vojnog broda usred rata koji je pokrenula ta država u potpunosti u skladu sa ustavnim i zakonskim pravilima, zabrinjavajuća je lakoća i tišina sa kojom smo ovu vanrednu situaciju prihvatili kao novu normalnost - rekla je Dalija Orešković na Fejsbuku.

BONUS VIDEO: