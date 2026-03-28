Tokom posete, "USS DŽerald R. Ford" će ugostiti lokalne zvaničnike i ključne lidere kako bi potvrdio snažan i trajan savez između SAD i Hrvatske, saopštila je ambasada SAD.

U saopštenju se navodi da Zagreb i Vašington imaju bliske odnose i da je Hrvatska vredan saveznik i prijatelj NATO-a, prenosi Hina. Jedinice američke mornarice često posećuju Hrvatsku radi popravki i zajedničkih vežbi, dodala je ambasada.

Nosač aviona je poslednji put bio u Splitu u oktobru 2025. godine, a prvi put u junu 2023. godine, a ovog puta neće biti obilaska broda za novinare, navodi agencija.

Brod je, zajedno sa svojih 4.500 članova posade i borbenih pilota, bio u Sredozemnom moru 24. oktobra kada je ministar odbrane SAD Pit Hegset naredio njegovo ubrzano raspoređivanje na Karibe kako bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsednika Donalda Trampa protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura pre nego što je zarobljen.

Plovilo je potom preusmereno na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je izbio u vešeraju 12. marta, a koji, kako se tvrdi, nije bio povezan sa vojnom akcijom.

Više od 600 članova posade ostalo je bez kreveta i bili su primorani da spavaju na podovima i stolovima, rekli su zvaničnici.

"USS DŽerald R. Ford" (CVN 78) je najveći ratni brod ikada izgrađen. Dugačak je više od 300 metara, visok 76 metara i ima 25 paluba.

NJegova izgradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a dodatnih 4,7 milijardi dolara je potrošeno na istraživanje i razvoj. Može da nosi 75 aviona.

Ima posadu od 4.500 ljudi, uključujući i letačku posadu.

Brod nosi najnaprednije američke palubne borbene avione F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišne avione za protivelektroničku borbu EA-18G Growler, i višenamenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letelica.

Ime je dobio po 38. američkom predsedniku, DŽeraldu Rudolfu Fordu, a njegova matična luka je u Norfolku, u Virdžiniji.

