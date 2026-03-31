Jakimova živi u Dominikanskoj Republici od 2014. godine, a imenovanje je provedeno odlukom Ministarstva spoljnih poslova pod predsednikom Volodimirom Zelenskim. Počasni konzul je neplaćena pozicija, a Jakimova je naglasila da sve troškove pokriva lično i uz pomoć porodice.

- Ne postoji državno finansiranje za ovu poziciju, tako da su moji operativni troškovi i svi povezani troškovi moj lični doprinos i doprinos moje porodice - rekla je.

Imenovanje je brzo postalo predmet žestokih kritika zbog njene prošlosti. Društvenim mrežama kruže stare fotografije na kojima pozira u toplesu, u donjem vešu i u kupaćim kostimima.

Influenserka Marina Danilčuk oštro je kritikovala odluku.

Meet Ukraine's new ambassador to Dominican Republic



Victoria Yakimova is a 'model' from Odessa who often posted nude-style photos — and even shared a photo wearing a Russian national headdress, which she later deleted pic.twitter.com/pB1MMaV0V4 — RT (@RT_com) March 30, 2026

- Otišla sam na njene profile i svuda u jednom redu piše da je konzul i da je model. Čudno je spojiti takve stvari, ali znate, Ukrajina je veoma bogata talentima - rekla je.

Bivši poslanik Borislav Bereza ​​priznao je da imenovanje mnogima nije prijalo.

- Mnogima se nije dopao novi počasni konzul Ukrajine u Dominikanskoj Republici - rekao je on.

Jakimova se branila od kritika, ističući da se ne stidi svoje prošlosti.

- Nisam pokušavala da sakrijem svoj prethodni život povezan sa manekenstvom. Moderna nezavisna žena ima pravo da se ostvari u profesiji koju je izabrala, kao i da promeni pravac razvoja i rasta - objasnila je.

- Pozivam sve da podrže Oružane snage Ukrajine i naše volontere. Slava Ukrajini! - zaključila je ona.

Jakimova je po profesiji stručnjak za softverska rešenja u logistici, a više od decenije živi u Dominikanskoj Republici, piše The Sun.

Inače, na svom Fejsbuk profilu jednom prilikom je objavila seriju fotografija iz streljane na kojima se vidi da je meta njenog pucanja bila ni manje ni više nego karikatura severnokorejskog lidera Kim DŽong Una.

Kako se može videti na slikama, ona je sa oduševljenjem pozirala pored izrešetane mete Kima, a zanimljivo je da samo tri metka nisu pogodila tela lidera iz Pjongjanga. Foto: Fejsbuk printskrin/Victoria Yakimova

