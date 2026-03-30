U intervjuu za list "Republika", Krozeto je bio direktniji nego ikada, ističući da pretnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska

- Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu da spavam. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim nedeljama, kao i od posledica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život - izjavio je Krozeto.

Ministar je takođe naveo da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat sa Iranom i da ih "niko nije pitao za mišljenje". Foto: Profimedia, Depositphotos

Krozeto smatra da bi rat sa Iranom mogao da bude dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.

- Iran je veći, brojniji i istorijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom - upozorio je.

Iako nije ulazio u detalje, analitičari veruju da se njegova zabrinutost najvećim delom odnosi na Ormuski moreuz, ključnu tačku za svetsku trgovinu energentima.

Tramp ponovo pomerio rok i zapretio napadima na iransku infrastrukturu

Prošlog četvrtka američki predsednik Donald Tramp ponovo je u poslednjem trenutku pomerio rok koji je odredio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, ovog puta do 6. aprila, zapretivši napadima na iransku energetsku infrastrukturu. Foto: Profimedia

U nedelju je Tramp izjavio da se sa Teheranom pregovaralo "direktno i indirektno", a danas je ponovo zatražio otvaranje Ormuskog moreuza.

- Postignut je veliki napredak, ali ako dogovor uskoro ne bude postignut, iz bilo kog razloga, a verovatno će biti postignut, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren, zaključićemo naš divni "boravak" u Iranu dizanjem u vazduh i brisanjem sa lica zemlje svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg - napisao je američki predsednik na mreži Truth Social.

Teheran je negirao da postoje pregovori sa SAD, poručivši da su američki predlozi, dostavljeni preko posrednika, "preterani i nerazumni".

