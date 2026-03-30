Izrael je objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju njegove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban.

Foto: Tviter printskrin/@IDF

Objavljivanje je usledilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojećih bezbednosnih tampon-zona".

Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po terenu prekrivenom snegom.

❄️🎿WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist… pic.twitter.com/w25jTffSef — Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026

- Vojnici iz Alpinističke jedinice sproveli su ciljanu operaciju preko složenog terena prekrivenog snegom, od sirijske planine Hermon do područja planine Dov, sa ciljem pronalaženja i razgradnje terorističke infrastrukture, prikupljanja ključnih obaveštajnih podataka, kao i sprečavanja terorističkih organizacija da uspostave uporište duž južnog Libana - stoji u objavi na Iksu.

Izraelski premijer je prethodno izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran. Tokom posete severnom Izraelu poručio je: "Odlučni smo da iz temelja promenimo situaciju na severu." Foto: Profimedia

- Eliminisali smo hiljade Hezbolahovih terorista, a iznad svega, uklonili smo ogromnu pretnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmerene na uništenje izraelskih gradova - rekao je Netanjahu, ali je ipak upozorio:

- Hezbolah još uvek ima preostalu sposobnost ispaljivanja raketa na nas.

(Kurir)

BONUS VIDEO: