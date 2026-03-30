Izrael je objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju njegove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban.

Objavljivanje je usledilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojećih bezbednosnih tampon-zona".

Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po terenu prekrivenom snegom.

 

"GAĐALI SMO UKRAJINCE!" Teheran izveo udare širom Zaliva

"GAĐALI SMO UKRAJINCE!" Teheran izveo udare širom Zaliva

11:00

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

19:40

PRESEDAN: Izraelska vojska napala i uhapsila Amere

PRESEDAN: Izraelska vojska napala i uhapsila Amere

22:48

POGODILA BURDŽ KALIFU: Snimljen jeziv trenutak udara (VIDEO)

POGODILA BURDŽ KALIFU: Snimljen jeziv trenutak udara (VIDEO)

15:54

 

- Vojnici iz Alpinističke jedinice sproveli su ciljanu operaciju preko složenog terena prekrivenog snegom, od sirijske planine Hermon do područja planine Dov, sa ciljem pronalaženja i razgradnje terorističke infrastrukture, prikupljanja ključnih obaveštajnih podataka, kao i sprečavanja terorističkih organizacija da uspostave uporište duž južnog Libana - stoji u objavi na Iksu.

Izraelski premijer je prethodno izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran. Tokom posete severnom Izraelu poručio je: "Odlučni smo da iz temelja promenimo situaciju na severu."

- Eliminisali smo hiljade Hezbolahovih terorista, a iznad svega, uklonili smo ogromnu pretnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmerene na uništenje izraelskih gradova - rekao je Netanjahu, ali je ipak upozorio:

- Hezbolah još uvek ima preostalu sposobnost ispaljivanja raketa na nas.

NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Sport

NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...

IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)
Sport

IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)

ЦЕО СВЕТ БРУЈИ О МОЋНОМ СРБИНУ: Челси спремио 40 милиона, а онда се десио преокрет

CEO SVET BRUJI O MOĆNOM SRBINU: Čelsi spremio 40 miliona, a onda se desio preokret