Poglavar muslimana u Bosni i Hercegovini, reis Husein Kavazović, odbacio je američke optužbe za antisemitizam, tvrdeći da je dosledno osuđivao nasilje i zločine od početka rata na Bliskom istoku.

Tokom sastanka u Vašingtonu u sredu, specijalni izaslanik predsednika SAD za borbu protiv antisemitizma, Jehuda Kaploun, upozorio je ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića na neprihvatljiv sadržaj reisove bajramske poruke da svetu preti "verski fanatizam i cionizam", objavili su lokalni mediji.

Kavazović odbacuje optužbe

Šef diplomatije Bosne i Hercegovine potvrdio je u subotu uveče na Fejs TV-u da je Trampov izaslanik doveo u pitanje Kavazovićevu poruku.

Međutim, poglavar bosanskih muslimana odbacuje ove optužbe.

- Zlo je zlo, a zločin je zločin bez obzira ko ga počini i ko su njegove žrtve. Ovo ne samo da nije antisemitizam, već jasno odvaja jevrejski narod i jevrejsku veru od onih koji sprovode određene politike - rekao je Kavazović za novinsku agenciju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine (MINA).

Dodao je da od početka sukoba na Bliskom istoku dosledno osuđuje nasilje i zločine, ističući da će nastaviti da se protivi ratovima opravdanim religijom i osuđuje svaki oblik radikalizma i ekstremizma.

- Neću pristati na izmišljene optužbe za antisemitizam koje dolaze iz poznatih i zlonamernih političkih i lobističkih krugova - istakao je i izrazio uverenje da američki partneri neće nasedati na pokušaje "narušenja odnosa između muslimana i Jevreja".

Srbe nazivao "Vlasima"

Sramotni govor poglavara Islamske zajednice u BiH zabeležen je 2016. na skupu u Švajcarskoj. Pozvao je tada Bošnjake da se registruju i glasaju na izborima u Srebrenici.

Iako je na otvaranju Ferhadije u Banjaluci 7. maja 2016. poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović pričao o pomirenju među narodima i verama u BiH, samo desetak dana kasnije na skupu u Švajcarskoj održao je skandalozan i uvredljiv govor, a vrhunac uvreda je bilo nazivanje pripadnika srpskog naroda "Vlasima".

Kavazović je govoreći o predstojećim izborima u BiH pozvao Bošnjake da se registruju i glasaju u Srebrenici i da ne dopuste da, kako je rekao, "vlah vlada u Srebrenici".

- Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude hteo. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može da se registruje, svako ko može dozvoliti da "Vlah" ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram (nečisto) ako to ne učini. To je naše i to ne možemo ostaviti - rekao je Kavazović.

U drugom delu govora, objašnjavajući vernicima kako da se odnose prema predstojećim lokalnim izborima, Kavazović je, između ostalog rekao, da za to postoje dva načina.

- Ili da se krvlju zalijevamo ili svake četiri godine da idemo na izbore i da potvrdimo svoj suverenitet. Birajte Bošnjaci da li da svakih 20-30 godina krv lijemo ili da izađemo na izbore. Naša kuća je naša obaveza, a sačuvati Srebrenicu, pogotovo. Valja se protiv njih i mezarijima (grobljima) braniti. Ostanite budni za svoju domovinu - kazao je Kavazović.

Smetalo mu obeležavanje Sretenja

Reis Islamske zajednice u BiH, Husein Kavazović, u februaru 2025. je bio besan jer Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju Sretenje, Dan državnosti u Banjaluci.

Kavazović je svečanu akademiju, sastanak Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, dodelu odlikovanja, istaknute srpske zastave u gradovima u RS, nazivao "agresijom" na BiH.

– Ukoliko organi BiH i predstavnici BiH ne preduzmu zakonom predviđene aktivnosti u ovom slučaju, na delu je agresija na državu i saučesništvo u njenom nastanku od strane onih koji tu vlast čine – kazao je Kavazović za agencju MINA, komentarišući zajedničko obeležavanje Dana državnosti Srbije i Srpske u Banjaluci.

Reisu je toliko zasmetalo srpsko jedinstvo da je izjavio da oni koji slave zajednički Dan državnosti moraju biti "zaustavljeni".

– Ne može se dozvoliti da se navikavamo na nove realnosti koje nam se kreiraju. Očigledno je da su neke destruktivne politike odlučile videti koliko daleko mogu ići u razgradnji ove države i njenog suvereniteta. U interesu mira i stabilnosti oni moraju biti zaustavljeni – poručio je reisul-ulema Kavazović.

Pozivao u rat

"Moramo pokazati da smo na sve načine spremni da branimo institucije BiH. A, ako one padnu, a imali smo to 1992. godine, moramo biti spremni da branimo ovu zemlju i oružjem."

Ovu sklandaloznu i veoma opasnu izjavu dao je 2023. za jednu sarajevsku televiziju poglavar Islamske zajednice u BiH, reis-ul-ulema Husein Kavazović, navodeći da je "današnja borba u institucijama BiH", i da se ne sme dozvoliti da se one uništavaju.

Udaranje u "ratne bubnjeve" oštro su osudili politički predstavnici Banjaluke, ali i Hrvatski narodni sabor, koji je pozvao celokupnu međunarodnu zajednicu da ozbiljno pristupi neodgovornoj i zapaljivoj izjavi.

