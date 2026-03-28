Međunarodno udruženje novinara osudilo je, kako su opisali, "nasilan napad" izraelskih vojnika koji su ove nedelje priveli ekipu CNN-a na okupiranoj Zapadnoj obali. Ekipa američke televizijske kuće izveštavala je u četvrtak o posledicama napada izraelskih doseljenika i uspostavljanju ilegalnog naselja u blizini palestinskog sela Tajasir, kada su ih priveli izraelski vojnici, objavilo je u subotu Međunarodno udruženje novinara (FPA), piše britanski "Gardijan".

Detalji incidenta

- Vojnici su se agresivno okomili na ekipu i prisutne palestinske civile, uperivši puške u njih - saopštila je "FPA", dodajući da se to dogodilo čak i nakon što su se novinari identifikovali.

- Vojnici su više puta pokušali da krše pravo ekipe CNN-a na snimanje, naređujući im da prestanu i preteći da će im oduzeti kameru - navodi se u saopštenju.

- Kasnije je vojnik IDF-a prišao fotografu CNN-a s leđa, uhvatio ga u zahvat gušenja, bacio na zemlju i oštetio mu kameru - dodalo je udruženje, koje predstavlja stotine novinara koji rade u Izraelu i Palestini. CNN je potvrdio navode u svom izveštaju, identifikujući fotografa kao Kirila Teofila.

Osuda medijskih udruženja

Međunarodno udruženje novinara pozvalo je na istragu incidenta.

- Ovo nije bio nesporazum... Bio je to nasilan napad na jasno identifikovane novinare i direktan udarac slobodi medija - saopštila je FPA.

IDF terrorists, while abducting Palestinians and detaining a CNN crew in the West Bank village of Tayasir, openly describe how they're acting as part of the settlement movement, and specifically carrying out "revenge" for last week's death of Hilltop Youth Yehuda Shmuel Sherman. https://t.co/T3BSGvV70p pic.twitter.com/qyQDrULW7M — B.M. (@ireallyhateyou) March 27, 2026

- Upotreba sile bila je prekomerna i opasna. Usmeravanje oružja ka novinarima i civilima, fizički napad na snimatelja i hapšenje ekipe su radnje koje prelaze sve granice. Takvo ponašanje odražava duboko uznemirujući obrazac neprijateljstva prema medijima i ne može se tolerisati ni pod kojim okolnostima - zaključuje se u saopštenju.

Vojska najavljuje istragu

Izraelska vojska je saopštila da će istražiti incident. Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), potpukovnik Nadav Šošani, napisao je na društvenim mrežama:

- Ponašanje i izjave vojnika u ovom incidentu ne predstavljaju IDF, suprotni su onome što se očekuje od vojnika IDF-a i biće istraženi - naglasio je on i dodao:

- Izvinio sam se privatno i ponoviću javno – ovo se nije smelo dogoditi. Naš posao je da održavamo zakon i red, a deo toga je da omogućimo slobodu štampe.

Eskalacija nasilja

Ovo je drugi takav incident u koji je umešan CNN ovog meseca. Pre nekoliko dana, tokom muslimanskog meseca posta Ramazana, producent CNN-a je pretrpeo prelom zgloba u incidentu koji je prijavljeno kao "neizazvani napad" izraelske policije. Foto: Profimedia

Incident se dogodio dok su novinari snimali vernike koji se mole ispred zidina Starog grada u Istočnom Jerusalimu. Nasilje na Zapadnoj obali se nastavilo nesmanjenom brzinom čak i nakon primirja u Gazi u oktobru 2025. godine, a od izbijanja aktuelnog rata na Bliskom istoku, došlo je do novog talasa smrtonosnih napada izraelskih doseljenika.

