Međunarodno udruženje novinara osudilo je, kako su opisali, "nasilan napad" izraelskih vojnika koji su ove nedelje priveli ekipu CNN-a na okupiranoj Zapadnoj obali. Ekipa američke televizijske kuće izveštavala je u četvrtak o posledicama napada izraelskih doseljenika i uspostavljanju ilegalnog naselja u blizini palestinskog sela Tajasir, kada su ih priveli izraelski vojnici, objavilo je u subotu Međunarodno udruženje novinara (FPA), piše britanski "Gardijan".
Detalji incidenta
- Vojnici su se agresivno okomili na ekipu i prisutne palestinske civile, uperivši puške u njih - saopštila je "FPA", dodajući da se to dogodilo čak i nakon što su se novinari identifikovali.
- Vojnici su više puta pokušali da krše pravo ekipe CNN-a na snimanje, naređujući im da prestanu i preteći da će im oduzeti kameru - navodi se u saopštenju.
- Kasnije je vojnik IDF-a prišao fotografu CNN-a s leđa, uhvatio ga u zahvat gušenja, bacio na zemlju i oštetio mu kameru - dodalo je udruženje, koje predstavlja stotine novinara koji rade u Izraelu i Palestini. CNN je potvrdio navode u svom izveštaju, identifikujući fotografa kao Kirila Teofila.
Osuda medijskih udruženja
Međunarodno udruženje novinara pozvalo je na istragu incidenta.
- Ovo nije bio nesporazum... Bio je to nasilan napad na jasno identifikovane novinare i direktan udarac slobodi medija - saopštila je FPA.
- Upotreba sile bila je prekomerna i opasna. Usmeravanje oružja ka novinarima i civilima, fizički napad na snimatelja i hapšenje ekipe su radnje koje prelaze sve granice. Takvo ponašanje odražava duboko uznemirujući obrazac neprijateljstva prema medijima i ne može se tolerisati ni pod kojim okolnostima - zaključuje se u saopštenju.
Vojska najavljuje istragu
Izraelska vojska je saopštila da će istražiti incident. Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), potpukovnik Nadav Šošani, napisao je na društvenim mrežama:
- Ponašanje i izjave vojnika u ovom incidentu ne predstavljaju IDF, suprotni su onome što se očekuje od vojnika IDF-a i biće istraženi - naglasio je on i dodao:
- Izvinio sam se privatno i ponoviću javno – ovo se nije smelo dogoditi. Naš posao je da održavamo zakon i red, a deo toga je da omogućimo slobodu štampe.
Eskalacija nasilja
Ovo je drugi takav incident u koji je umešan CNN ovog meseca. Pre nekoliko dana, tokom muslimanskog meseca posta Ramazana, producent CNN-a je pretrpeo prelom zgloba u incidentu koji je prijavljeno kao "neizazvani napad" izraelske policije.
Incident se dogodio dok su novinari snimali vernike koji se mole ispred zidina Starog grada u Istočnom Jerusalimu. Nasilje na Zapadnoj obali se nastavilo nesmanjenom brzinom čak i nakon primirja u Gazi u oktobru 2025. godine, a od izbijanja aktuelnog rata na Bliskom istoku, došlo je do novog talasa smrtonosnih napada izraelskih doseljenika.
(Indeks)