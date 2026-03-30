Izvori su rekli da su akcije opisane kao brze i odlučne, sa ciljem direktnog ciljanja vojnih ciljeva u obe države Persijskog zaliva.

Izvori iz UAE i Kuvajta potvrdili su da je Iran zaista izvršio napade na američke vojne objekte i infrastrukturu u regionu poslednjih nedelja, uključujući baze u Kuvajtu i UAE, dok je prisustvo ukrajinskih stručnjaka uglavnom povezano sa odbrambenom saradnjom i zaštitom od dronova, a ne sa klasičnim borbenim raspoređivanjem.

Još uvek nema informacija o tome da li ima poginulih ili povreda među ukrajinskim vojnicima.

Podsetimo, ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je 28. marta demantovalo izveštaj da su iranske snage uništile objekat u Dubaiju u kojem se nalazilo ukrajinsko oružje i vojno osoblje, javlja Kijev independent

Foto: Profimedia

 

Izveštaj dolazi u trenutku kada Ukrajina učvršćuje bliže veze sa partnerima na Bliskom istoku, koristeći svoje znanje u presretanju iranskih dronova dok se američko-izraelski rat protiv Irana uvlači u drugi mesec.

Pročitajte još

IRAN MENJA KURS? Ceo svet strahuje od potencijalnog poteza

IRAN MENJA KURS? Ceo svet strahuje od potencijalnog poteza

10:30

STIGLI AMERIČKI KOMANDOSI: Foke čekaju zeleno svetlo za atak

STIGLI AMERIČKI KOMANDOSI: Foke čekaju zeleno svetlo za atak

10:43

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

19:40

Šta je Tramp ZAISTA postigao ratom u Iranu?

Šta je Tramp ZAISTA postigao ratom u Iranu?

11:23

Iranska novinska agencija Fars, koja ima bliske veze sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ranije je objavila da je Iran raketom pogodio ukrajinski depo dronova u Dubaiju. U objektu su se nalazili ukrajinski „sistemi protiv dronova“ i 21 Ukrajinac, koji su „verovatno poginuli“, navodi se u ovom mediju.

- Ovo je laž, zvanično poričemo ovu informaciju - rekao je novinarima portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihiji.

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Sport

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?
Planeta

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?

BONUS VIDEO:

Komentari 1
ПРЕВАРАНТИ ЈЕДНИ, ГДЕ ВАМ ЈЕ МОРАЛ?! Вучевић реаговао на обману Алексићеве партије током гласања: Полиција је дала предмет у тужилаштво

PREVARANTI JEDNI, GDE VAM JE MORAL?! Vučević reagovao na obmanu Aleksićeve partije tokom glasanja: Policija je dala predmet u tužilaštvo