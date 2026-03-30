Izvori su rekli da su akcije opisane kao brze i odlučne, sa ciljem direktnog ciljanja vojnih ciljeva u obe države Persijskog zaliva.

Izvori iz UAE i Kuvajta potvrdili su da je Iran zaista izvršio napade na američke vojne objekte i infrastrukturu u regionu poslednjih nedelja, uključujući baze u Kuvajtu i UAE, dok je prisustvo ukrajinskih stručnjaka uglavnom povezano sa odbrambenom saradnjom i zaštitom od dronova, a ne sa klasičnim borbenim raspoređivanjem.

Još uvek nema informacija o tome da li ima poginulih ili povreda među ukrajinskim vojnicima.

Podsetimo, ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je 28. marta demantovalo izveštaj da su iranske snage uništile objekat u Dubaiju u kojem se nalazilo ukrajinsko oružje i vojno osoblje, javlja Kijev independent. Foto: Profimedia

Izveštaj dolazi u trenutku kada Ukrajina učvršćuje bliže veze sa partnerima na Bliskom istoku, koristeći svoje znanje u presretanju iranskih dronova dok se američko-izraelski rat protiv Irana uvlači u drugi mesec.

Iranska novinska agencija Fars, koja ima bliske veze sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ranije je objavila da je Iran raketom pogodio ukrajinski depo dronova u Dubaiju. U objektu su se nalazili ukrajinski „sistemi protiv dronova“ i 21 Ukrajinac, koji su „verovatno poginuli“, navodi se u ovom mediju.

- Ovo je laž, zvanično poričemo ovu informaciju - rekao je novinarima portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihiji.

