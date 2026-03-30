Iran trenutno poseduje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, što bi bilo dovoljno za proizvodnju nekoliko nuklearnih bombi ako bi se poništila fatva (verska zabrana) koju je izdao pokojni Hamnei. Do sada je Teheran insistirao da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode, ali analitičari upozoravaju da su nedavni događaji dramatično promenili situaciju.

- Nuklearna fetva je mrtva - rekao je za CNN Trita Parsi iz Kvinsi instituta za odgovorno državno upravljanje.

- Elita i javno mnjenje su se dramatično promenili, što nije iznenađujuće s obzirom na to da je Iran dva puta bombardovan usred pregovora od strane dve države sa nuklearnim oružjem - rekao je on.

Sina Azodi, stručnjak, smatra da je rat sve promenio.

- Jedan od razloga zašto su se uzdržali od nuklearnog oružja bio je strah od napada Izraela i SAD. Ali sada kada su napadnuti, sve opklade su otpadnute - rekao je on.

Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) već neko vreme šalje signale o mogućoj promeni politike. Još 2024. godine, komandant zadužen za zaštitu nuklearnih postrojenja, Ahmad Haktalab, izjavio je da je „preokret iranske nuklearne doktrine i politike, uključujući odstupanje od prethodnih razmatranja, verovatan i zamisliv“. Neki u Iranu otvoreno pozivaju na nuklearno oružje. Komentator Naser Torabi je nedavno na državnoj televiziji rekao:

- Ušli smo u novu fazu. Posle ovog rata, Iran će biti priznat kao globalna supersila... Moramo preduzeti korake da proizvedemo ili posedujemo nuklearno oružje.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči bio je oprezniji. U intervjuu za Al DŽaziru ovog meseca, rekao je da još ne zna stav novog vrhovnog vođe, Modžtabe Hamneija, ali da očekuje kontinuitet.

- Ne mislim da bi trebalo da se značajno razlikuje od naših prethodnih politika, ali moramo sačekati dok ne saznamo njegov stav - rekao je.

Stručnjaci upozoravaju da bi pravljenje bombe, čak i primitivne „prljave“ nuklearne naprave, bio prvenstveno politički potez. Azodi ističe da Iran ne bi mogao ozbiljno da ugrozi Sjedinjene Države takvim oružjem:

- Iranske rakete ne mogu da dosegnu SAD, a čak i da mogu - sa 50 nuklearnih bojevih glava ne možete odvratiti zemlju koja ima 5.000 nuklearnih bojevih glava - rekao je on.

Međutim, regionalni uticaj bi mogao biti ozbiljan. Ako bi Iran krenuo ovim putem, Saudijska Arabija bi verovatno uskoro sledila taj primer.

Još 2018. godine, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je jasno stavio do znanja:

- Bez sumnje, ako Iran razvije nuklearnu bombu, učinićemo to što je pre moguće.

