Govoreći za "Ekonomist", on je rekao da mu nije drago što je došao do takvog zaključka, s obzirom na to da su britanske obaveštajne službe godinama bile suočene s delovanjem iranske Revolucionarne garde (IRGC), elitne vojne formacije režima u Teheranu.

"Iran. Žao mi je što sam došao do tog zaključka jer smo se tokom karijere suočavali s nasiljem i brutalnošću IRGC", rekao je Junger.

Dodao je da ne žali zbog smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku rata, ali smatra da su SAD potcenile protivnika.

Iran pokazao otpornost i prilagođavanje

Britanski obaveštajac ističe da su Sjedinjene Države izgubile inicijativu pre otprilike dve nedelje i da je iranski režim pokazao veću otpornost nego što se očekivalo.

"U praksi, iranski režim pokazao se otpornijim nego što je iko očekivao", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Iran je još prošle godine doneo ključne odluke o disperziji vojnih kapaciteta i delegiranju ovlašćenja za korišćenje oružja, što mu je omogućilo veću otpornost na intenzivnu vazdušnu kampanju.

Dodao je i da je Iran pokrenuo tzv. horizontalnu eskalaciju, odnosno napade na sve ciljeve unutar dometa.

"Ispaljivanje projektila na sve u dometu činilo se ludim, ali se pokazalo kao delotvoran način da se SAD nametne cena rata".

Ključna uloga Ormuskog moreuza

Junger naglašava i da je Iran dobro shvatio važnost energetskog rata te pretnjom Ormuskom morauzu uspeo da globalizuje sukob.

"Imali su loše karte, ali odigrali su ih prilično dobro", rekao je on.

Dodao je da je retorika američkog predsednika Donalda Trampa dodatno učvrstila uverenje iranskog režima da vodi egzistencijalni rat.

"Tramp je jasno dao do znanja da želi da ih uništi, dok su SAD ušle u rat po izboru. To Iranu daje veću izdržljivost".

Rat se proširio na regiju

Rat je počeo 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli koordinisane vazdušne napade na ciljeve u Iranu, uključujući vojne i infrastrukturne objekte, nakon čega je Iran uzvratio napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke saveznike u regiji.

