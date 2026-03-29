Procenjuje se da je mornarica ispalila blizu 1.000 raketa u prve četiri nedelje neprijateljstava, iako su neke procene niže, blizu 900, od ​​ukupnog arsenala između 3.000 i 4.500 u ukupnom inventaru službe. Dok je u prethodnim napadima koje su predvodile SAD na protivničke države poput Libije i Iraka, relativno brzo uništavanje neprijateljske protivvazdušne odbrane omogućilo američkoj mornarici i vazduhoplovstvu da pokreću mnogo jeftinije napade sa manjih dometa koristeći vođene bombe, stalni izazov od strane iranske protivvazdušne odbrane učinio je ovo daleko manje održivim.

Troškovi od blizu 1.000 raketa Tomahavk za manje od mesec dana neprijateljstava, ili oko jedne trećine do jedne četvrtine arsenala izgrađenog tokom više od decenije, povećavaju mogućnost ozbiljnijeg smanjenja ukoliko se neprijateljstva nastave i iranski kapaciteti protivvazdušne odbrane potraju. Problem deluje posebno ozbiljno kada se uzme u obzir da su analitičari projektovali da bi ratni napori mogli da se nastave duže od šest meseci. Planirano je da proizvodnja krstarećih raketa Tomahavk dostigne blizu 150 godišnje do kraja decenije, pri čemu je značajan deo proizvodnje namenjen izvozu, pre svega Japanu koji je naručio 400. Samo 57 Tomahavka je uključeno u vojni budžet Sjedinjenih Država u 2025. godini, uprkos smanjenju arsenala od udara na ciljeve u Iranu i Jemenu.

Moderne varijante Tomahavka koštaju 3,6 miliona dolara, što je približno koliko i jedan moderni glavni borbeni tenk, što znači da će zamena već potrošenih raketa koštati blizu 3,6 milijardi dolara. Jedan zvaničnik je obavestio Vašington post da je broj raketa Tomahavk preostalih na Bliskom istoku „zabrinjavajuće nizak“, dok je drugi rekao da bi bez intervencije Pentagon mogao ostati bez municije.

„Pentagon je pratio broj korišćenih Tomahavka sa sve većim fokusom na to šta će brzina sagorevanja značiti ne samo za kontinuiranu kampanju protiv Irana već i za buduće vojne operacije“, zaključio je list nakon konsultacija sa informisanim izvorima. Iscrpljivanje arsenala je posebno značajno kada se uzme u obzir da je Tomahavk jedino ofanzivno oružje dugog dometa koje koriste razarači američke mornarice.

Iscrpljivanje arsenala krstarećih raketa američke mornarice ima veoma značajne implikacije na sposobnosti Oružanih snaga SAD da vode rat na višestrukim frontovima, od Arktika prema Rusiji, do Tajvanskog moreuza prema Kini i Korejskog poluostrva. Smanjenje arsenala odražava šire trendove u ozbiljnom smanjenju američkih ratnih kapaciteta kroz masovne troškove oružja visoke vrednosti, od čega bi, čak i ako bi se neprijateljstva završila početkom aprila, bilo potrebno nekoliko godina i desetine milijardi dolara investicija da se oporavi. Arsenal Tomahavk raketa je primetno daleko od najnižeg u vojsci. Zalihe antibalističkih raketa i bombi za razaranje bunkera GBU-57 se procenjuju kao skoro potpuno potrošene, dok je njihova zamena znatno skuplja.

