- Ti ljudi su ludaci. Oni su nisu normalni. Oni su religiozni fanatici kojima se nikada ne sme dozvoliti da poseduju nuklearno oružje jer imaju apokaliptičnu viziju budućnosti - rekao je Rubio.
Rubio se osvrnuo na prošlost.
- Da su ikada došli nama i rekli - napustićemo ideje o nuklearnom oružju kao i svaka zemlja, dakle, da koriste nuklearno gorivo u miroljubive svrhe, priča bi bila drugačija. Da su rekli - prestaćemo da podržavamo terorističke grupe u regionu... Pogledajte region.
Svaka teroristička grupa u regionu je povezana sa iranskim režimom. Huti, Hezbolah, Hamas, šiitska milicija koja napada u Iraku. Sve vodi ka Teheranu. To se mora rešiti. Da je Iran to želeo da reši, ne bismo imali ovaj razgovor. Oni nastavljaju da idu ka nuklearnom oružju - rekao je Rubio.