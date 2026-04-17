Rusija  navodno planira da rasporedi nuklearno antisatelitsko oružje sposobno da lansira „svemirski Perl Harbor“, što predstavlja pretnju ne samo vojnoj prednosti NATO-a već i celokupnoj globalnoj digitalnoj infrastrukturi.

Ovu informaciju je sa javnošću podelio general Stiven Vajting, komandant Svemirskih snaga SAD, u intervjuu za Tajms 15. aprila, prenosi Dejli mejl.

Vajting je za Tajms rekao:

- Razmatraju stavljanje nuklearnog antisatelitskog oružja u orbitu koje bi ugrozilo sve satelite u niskoj Zemljinoj orbiti, a to bi bio ishod koji jednostavno ne bismo mogli da tolerišemo. Rusija ostaje sofisticirana svemirska sila i nastavlja da ulaže u antisvemirsko oružje. 

Vajting je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin ozbiljno razmatra opciju upotrebe nuklearnog antisatelitskog oružja, koje bi moglo da uništi hiljade satelita i izazove prekide u komunikacijama širom sveta.

Američki general je ovu mogućnost nazvao „svemirskim Perl Harborom“.

Na pitanje zašto bi Rusija želela da postavi nuklearno oružje u svemir, on je rekao:

japanski napad na američku bazu Perl Harbor 7. decembra 1941

- Iz ruske perspektive, oni gledaju Sjedinjene Države, gledaju NATO i vide nadmoć u konvencionalnom oružju.

I veruju da im novi načini pokušaja potkopavanja Sjedinjenih Država i NATO-a, poput neutralizacije naših svemirskih kapaciteta, pomažu da se osvete.

To bi takođe bio najnoviji razvoj događaja u ruskoj strategiji povećanja agresije u svemiru, za koju Vajting kaže da uključuje „kontinuiranu satelitsku komunikaciju i ometanje GPS-a“ do te mere da „ugrožava civilne avione“.

Ako bi se takva politika sprovela, to bi predstavljalo značajno kršenje Sporazuma o spoljnom svemiru, čiji je potpisnik Rusija.

