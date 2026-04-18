Francuska glumica Nađa Fares preminula je u 57. godini nakon nesreće u bazenu u Parizu, potvrđeno je iz porodičnih izvora.

Vest o smrti glumice saopštile su njene ćerke, Silija i Šana Časman, u izjavi dostavljenoj agenciji Agence France-Presse.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt Nađe Fares. Francuska je izgubila veliku umetnicu, ali za nas je to pre svega majka koju smo upravo izgubile", navele su u saopštenju.

Prema dostupnim informacijama, glumica je nakon nesreće u pariskom bazenu krajem prošle nedelje bila u komi i u kritičnom stanju.

Put od Marakeša do Pariza

Nađa Fares rođena je 20. decembra 1968. godine u Marakeš, dok je detinjstvo provela u Nici. Kasnije se preselila u Pariz kako bi započela glumačku karijeru.

Prve uloge ostvarila je na televiziji, a širu pažnju privukla je filmom "One nikada ne zaboravljaju" (Elles n'oublient jamais), u režiji Kristofera Franka.

Zapažene filmske uloge

Tokom karijere ostavila je snažan trag u francuskoj kinematografiji. Publika je pamti po ulogama u filmovima "Demoni Isusa" (Les Démons de Jésus, 1997) reditelja Berni Bonvoazen, kao i u ostvarenjima "Grimizne reke" (Les Rivières pourpres, 2000) i "Gnezdo osa" (Nid de guêpes).

Redovno je sarađivala i sa poznatim rediteljem Klod Leluš, sa kojim je radila na filmovima "Muškarci, žene: uputstvo za upotrebu" i "Svako ima svoj život".

Karijera i u Holivudu

Pored evropskih produkcija, ostvarila je i uspešnu karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. Glumila je u filmovima "Plen" (Rogue), "Srećan dan" (Lucky Day) i "Na liniji" (On the Line), gde je igrala uz Mel Gibson.

Tokom snimanja filma "Transporter", u produkciji Lik Beson, upoznala je američkog producenta Stivena Časmana, za koga se kasnije udala.

Majka i televizijska zvezda

Nađa Fares bila je majka dvoje dece, a paralelno sa filmskom karijerom ostvarila je i brojne uloge na televiziji i u striming produkcijama.

Izdvajaju se njene uloge u seriji "Marsej", gde je tumačila lik Vanese d’Abrantes, kao i u popularnoj seriji "Luter".

Nakon napada u Bondiju u Australiji krajem 2025. godine, u kojem se zatekla njena ćerka, glumica je u intervjuu za magazin "Paris mač" poslala snažnu poruku koja je odjeknula u javnosti: "Imam marokansku i jermensku krv, imam prijatelje Jevreje i muslimane. Svi imamo mozak, svi želimo da živimo u miru."

(Blic žena)

BONUS VIDEO: