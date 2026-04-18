Iako se o venčanju Meline DŽinović i njenog izabranika, britanskog milionera DŽefrija Pola Arnolda Deja, mesecima priča kao o jednom od najglamuroznijih događaja godine, par je doneo neočekivanu odluku – sudbonosno "da" neće izgovoriti pred oltarom.

Kako se navodi, razlog za odustajanje od crkvenog venčanja nije nikakav skandal niti nesuglasice, već isključivo međusobno poštovanje i ljubav.

Naime, Melina DŽinović je od samog početka bila jasna da ne želi da menja veru. NJen budući suprug DŽefri je, kao "pravi svetski čovek i kosmopolita", ovu njenu želju prihvatio bez trunke razmišljanja.

"Poštuje njenu tradiciju"

Zato su doneli odluku da se venčaju samo građanski, a izvor blizak paru je do detalja objasnio kako je tekao njihov dogovor.

– NJih dvoje su sve rešili u razgovoru. NJemu nije bilo važno gde će se venčati, već da budu zajedno. Poštuje njenu tradiciju i identitet i to mu je bilo važnije od forme – tvrdi izvor.

Umesto u crkvi, Melina i DŽefri će se venčati u opštini u Monte Karlu.

Melinin otac nije krio sreću

Melinin otac, Sulejman Galić, bio je vidno emotivan na svadbi. Nije mogao da sakrije radost dok je grlio svoju ćerku, što je raznežilo sve prisutne.

Bend DŽipsi Kings, bio je zadužen za atmosferu. Gosti su uživali u specijalitetima poput karpaća od ribe, foa gra i čuvene riblje čorbe bujabes. Za ljubitelje luksuza, na meniju su bili i jastog i kavijar, dok je cena večere po osobi dostizala i preko 250 evra, prenosi Telegraf.

(Kurir)

BONUS VIDEO: