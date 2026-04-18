Modna kreatorka Melina DŽinović ponovo izgovara sudbonosno „da“, a ovog puta glamurozna svadba biće upriličena u Monaku, gde će se udati za sedamdesetogodišnjeg engleskog biznismena.

Nakon razvoda od pevača Harisa DŽinovića u januaru 2024. godine, sa kojim je provela više od dve decenije, Melina započinje novo životno poglavlje okružena porodicom i njihovom podrškom. Foto: ATA images/A. Ahel

NJena ljubavna priča sa Harisom počela je još 2002. godine, a iz tog odnosa dobili su ćerku Đinu i sina Kana. Ipak, njihova veza na početku nije naišla na odobravanje Melininih roditelja, ponajviše zbog velike razlike u godinama, što joj je teško padalo.

Vremenom se situacija promenila – kada su saznali da je Melina u drugom stanju, roditelji su potpuno omekšali i sa radošću prihvatili Harisa kao člana porodice. Da su odnosi ostali korektni govori i to što Melinina majka, Elma Galić, na svom Fejsbuk profilu i dalje čuva zajedničke fotografije sa bivšim zetom. Foto: Instagram printskrin/galicelma

Novo poglavlje i gala slavlje u Monaku

Brak sa Harisom završen je razvodom početkom 2024. godine. Nakon razlaza, Haris je izjavio da je slobodan i emotivno dostupan, te da priželjkuje tolerantnu, radnu i normalnu ženu sa stavom. Sa druge strane, Melina je ubrzo organizovala svoje drugo venčanje sa bogatim engleskim biznismenom, DŽefrijem Polom Arnoldom Dejom. Slavlje je planirano u jednom luksuznom mestu u Monaku, do kojeg svatovi stižu brodovima, jahtama i helikopterima. Uz Melinu su na ovom glamuroznom događaju i njeni najbliži – otac, majka i brat, koji su doputovali na svadbeno veselje. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Luksuzno venčanje sa Harisom na jahti i peh sa burmom

Posle 12 godina ljubavi, Melina i Haris su se zvanično venčali 2014. godine. NJihova svadba slovila je za jednu od najluksuznijih na estradi, a sudbonosno "da" izgovorili su na palubi jahte „Maltese Falcon“ koja je bila usidrena kod Dubrovnika. Na venčanje, kojem je prisustvovalo oko tridesetak zvanica, nagovorila ih je Melinina kuma Slavica Eklston, dok je Harisov kum bio Filip Cepter. Melina je tom prilikom spontano odlučila da obuče venčanicu koju je sama dizajnirala 2012. godine, a ceremoniju je obeležila i jedna anegdota. Naime, prilikom razmene burmi, ispostavilo se da je Harisov prsten mali, pa su morali da ga skidaju uz pomoć sapuna.

