Jovana i Željko Joksimović već godinama su u srećnom braku. Imaju troje dece i često ističu da su jedno drugom velika podrška. Upoznali u se 2008. godine dok su vodili Evroviziju u Srbiji.

- Oboje smo bili zauzeti kada smo se upoznali. Mislim da se ljubav ili desi ili ne desi. Nama se desila, ne zbog toga što smo puno vremena provodili zajedno, nego se desila samo - objasnila je voditeljka svojevremeno u emisiji "Iz Profila".

Koliko je njihova ljubav bila jaka svedoči i činjenica da je muzičar tražio da se njegov prvi brak poništi kako bi se sa Jovanom venčao i u crkvi. Foto: ATA images/A. Ahel

Prvu suprugu Vesnu upoznao je u rodnom Valjevu. Venčali su se kad su i jedno i drugo imali po 23 godine, ali njihov brak nije potrajao - pored razvoda, Joksimović je tražio i poništenje tog braka.

Vesna i dalje živi u rodnom Valjevu, mestu u koje Željko često rado odlazi kako bi posetio svoju majku.

Iako su se Željko i Vesna razveli, njihovi odnosi ostali su skladni. Prva žena Željka Joksimovića u odličnim je odnosima sa njegovom porodicom. Ipak, mnogi i dalje pitaju Vesnu zbog čega je došlo do kraja njihove zajednice. Foto: Instagram printskirn/the_vesna_009

Jednom prilikom je Vesna konačno odlučila da odgovori na ta pitanja, jasno istakavši svoje stavove:

- Brak me ne zanima, to je prevaziđena institucija. Dok je lepo, neka traje, a onda adio - napisala je na svom Instagram profilu.

Željko i Vesna imaju ćerku Minu koja je samostalna i živi u luksuznom stanu u centru Beograda.

(Story)

BONUS VIDEO: