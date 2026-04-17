U domu Marka i Marije Bulat danas, 17. aprila, odigravala se dramatična situacija koja je uznemirila javnost, nakon što je Marija prijavila supruga za fizičko nasilje, a potom povukla prijavu.

Tokom dana, ispred zgrade pojavila se i njena ćerka iz prvog braka, Sofija, koja je došla kako bi videla svog brata. Ona je sa svojom ćerkicom i mlađom sestrom sve vreme boravila ispred zgrade, vidno uznemirena, plačući i u više navrata upućujući teške reči na račun majke. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U međuvremenu, ekipa medija zatekla je Mariju kako napušta stan sa sinom, pa je tom prilikom upitana da prokomentariše čitavu situaciju koja se odvijala ispred njenog doma.

Iako u prvi mah nije želela da govori, odlučila je da se obrati i iznese svoju stranu priče:

- Nije istina.... nažalost meni je bolno da izgovorim da Marko koristi nju da manipuliše sa mnom. Drugari... razumem vas, razumite i vi mene.... sram je bilo.

Nedugo potom osvrnula se i na način na koji ju je Sofija predstavila u javnosti:

- Šta da joj radim, verovatno postporođajna depresija - rekla je ona, potvrdivši i da nije bila u kontaktu sa pevačem i suprugom, Markom Bulatom.

