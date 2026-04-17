Melina Galić, koja je u javnosti i dalje najpoznatija kao Melina DŽinović, sutra se udaje u Monaku za svog 23 godina starijeg partnera britanskog milionera DŽefrija Pola.

Kreatorka i njen partner odlučili su da svojim gostima u tri dana prirede pravi užitak na Azurnoj obali, gde oni žive.

Gosti su smešteni u hotelu koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta. Ipak, na hotelu sa tri zvezdice, koji je odabrala za svoje zvanice, Melina je prištedela. Foto: ATA images/A. Ahel

Danas je tokom dana, tačno u 15 časova, jedan od najpoznatijih restorana La Mère Germaine na Azurnoj obali zatvoren za druge goste, kako bi se sve pripremilo za 70 ljudi koju su pozvani na svadbenu večeru, a pripremljeno je 10 najskupljih šampanjaca.

U prestižni lokal stigla je poznata grupa DŽipsi kings. Muzičari su jedan po jedan ušli u La Mare Germaine kako bi se pripremili za nastup pred 70 zvanica, koliko je budući bračni par i uputio pozivnica dan pred svadbu.

Zanimljiva je činjenica da je ovo omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa DŽinovića.

Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

