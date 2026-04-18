Kao bomba je odjeknula vest u domaćim medijima da se sa Prvog programa RTS-a skidaju emisije, kulinarski šou "Na večeri kod", kao i popularni kvizovi "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Možda i najveći šok za ljubitelje televizijske zabave predstavlja ukidanje emisije "Ja volim Srbiju". Ovaj licencni format je godinama bio sinonim za opušteno nedeljno veče, a mnogi su se odmah zapitali ko će to sve ostati bez angažmana, budući da su ove emisije bile licencirani formati što znači da je RTS do sada otkupljivao pravo njihovog emitovanja.

Kako su preneli domaći mediji, osim Dragane Kosjerine, još mnoga imena ostaće bez angažmana. Između ostalog, na listi su i Nele Karajlić i Nenad Okanović, koji su sa njom vodili kviz "Ja volim Srbiju".

- Nemam tu informaciju. Kad budem znao više, mogu da komentarišem. Za sada znam samo ono što vidim u medijima. Mi snimanja nastavljamo po planu - kratko je rekao Okanović.

Kviz "Stigni me ako znaš" na RTS-u vodio je Stefan Popović.

On je bio zaštitno lice ovog formata i kroz emisiju je vodio takmičare kroz igre znanja i brzine, po kojima je kviz i bio prepoznatljiv.

Emisija "Na večeri kod" na RTS-u zapravo nije imala klasičnog voditelja kao većina formata.

Koncept je takav da su učesnici (poznate ličnosti) ujedno i domaćini svake epizode – svako od njih jednom kuva i dočekuje goste, pa praktično „vodi“ veče kada je kod njega.

Kurir je juče objavio da je ostavku na mesto glavnog i odgovornog urednika Kulturno-umetničkog programa RTS podneo Vladimir Kecmanović. On odlazi s ove funkcije na lični zahtev.

Kako je istakao Branislav Klanšček, nema zvanične informacije o gašenju pomenutih emisija, kao i da to nije u nadležnosti Upravnog odbora.

- Ne znam da se gase tri emisije na RTS-u, niti je to stvar Upravnog odbora. Prvi put to čujem od vas. Radi se o spoljnim produkcijama i pretpostavljam da će nova direktorka odlučiti šta dalje. Nadam se da će biti uvedeni i novi formati, čuo sam da RTS radi i na novim muzičkim emisijama - naveo je Klanšček za Nova.rs.

