Melina DŽinović izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru DŽefriju Polu Arnoldu u Monaku. Uz Melinu su najsrećnijeg dana za nju, bili i najbliži, porodica, roditelji, ali i ćerka Đina DŽinović.
Ipak, kako saznaju domaći mediji, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.
I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.
Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.
Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Melinina ćerka je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali.
(Mondo)