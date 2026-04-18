Melina DŽinović izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru DŽefriju Polu Arnoldu u Monaku. Uz Melinu su najsrećnijeg dana za nju, bili i najbliži, porodica, roditelji, ali i ćerka Đina DŽinović.

Ipak, kako saznaju domaći mediji, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Melinina ćerka je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali.

