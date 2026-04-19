Nakon razvoda Harisa DŽinovića i Meline DŽinović je izjavio: "Ja sam kriv što sam davao", i ubrzo je ta izjava postala viralna na društvenim mrežama.

- Evo sad ću to ponoviti. LJudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris. Foto: ATA images/M. M.

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je DŽinović, pa dodao:

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je DŽinović u emisiji "Premijera".

Haris DŽinović o Melininoj veridbi

Na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:

- Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je menjam - rekao je DŽinović. Foto: Depozitfoto/A.Botvinovskaya, Antonio Ahel/ATA images

Gala slavlje u Monaku

Melina DŽinović, organizovala je gala proslavu venčanja sa budućim suprugom, Engleskim milionerom DŽefrijem Pol Arnold Dejmom. Isto je održano u luksuznom restoranu na francuskoj rivijeri, a atmosferu je dodatno digao popularni bend DŽipsi Kings.

Melina je zasenila prisutne elegantnoj beloj haljini, dok je DŽefri nosio elegantno odelo. Par je stigao u restoran automobilom, a društvo im je pravila kuma Goca Karić. Restoran, smešten tik uz more, a meni je bio baziran na vrhunskim morskim specijalitetima i francuskim delikatesima.

