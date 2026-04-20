LJubavna priča Donalda i Ivane Tramp počela je u NJujorku, u vreme kada je on tek gradio ime u svetu nekretnina, a ona bila uspešna manekenka i bivša skijašica tadašnje Čehoslovačke.

Ivana je tada živela u Montrealu radeći kao model i instruktor skijanja, pošto je nekoliko godina ranije emigrirala u Kanadu iz Čehoslovačke.

Ivana i Donald su se upoznali 1976. godine, kad je ona došla u NJujork zbog posla, a dok je bila na večeri sa grupom drugih modela, Donald Trampjoj je prišao. Obezbedio je grupi "najbolji sto u restoranu" i pridružio im se na večeri. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Donald je tada već bio poznat u krugovima investitora iz NJujorka, zahvaljujući poslovima koje je razvijao uz oca.

- Imali smo prijatan razgovor, bez ikakvih smešnih upadica. On je dobro osetio da flert neće uspeti sa mnom i ponašao se kao džentlmen - napisala je Ivana u svojim memoarima, "Odgajanje Trampa".

Donald je bio toliko očaran plavokosom evropskom lepoticom sa besprekornim stilom da ju je bukvalno proganjao.

Poslao joj je 100 ruža, vodio je na raskošne večere, a kada se vratila kući, zvao ju je "svaki drugi dan" naredna tri meseca. Čak je i odleteo u Kanadu da je iznenadi kada je prošetala revijom.

Kako je vreme prolazilo, Ivana je postajal sve više zainteresovana za Donalda, koji joj je predložio da zajedno idu na odmor uoči Božiča.

Otišli su u Aspen i "imali najromantičnije vreme zajedno", a u novogodišnjoj noći, Ivana je rekla da joj je Donald rekao: "Ako se ne udaš za mene, uništićeš svoj život".

Uprkos tome što su se upoznali samo nekoliko meseci ranije i što su proveli vrlo malo vremena zajedno, Ivana je pristala da se uda za njega.

Venčali su se 1977. godine u NJujorku. Ivani je to bio drugi, a Donaldu prvi brak.

NJihov brak je ubrzo postao spoj ljubavi i poslovnog partnerstva, jer Ivana nije bila samo Donaldova supruga, već i važan deo njegovog poslovnog uspona. Učestvovala je u vođenju luskuznih hotela i pomagala u stvaranju glamuroznog imidža koji je obeležio 1980-te.

Ona je doprinela tome da se Trampov imidž transformiše od preduzetnika iz predgrađa u luksuzni brend Menhetna. Upoznala ga je sa arhitektama i dizajnerima iz Evrope dok ga je učila o vrhunskim završnim obradama i kontinentalnoj eleganciji.

NJihova veza nije bila samo romantična, već je postalo prava poslovna saradnja gde je njen doprinos oblikovao sve, od estetike Tramp kule do pozlaćene raskoši.

Tokom braka su dobili troje dece, sinove Donalda Trampa Mlađeg i Erika, kao i ćerku Ivanku.

Sve je delovalo idilično dok Ivana nije saznala za Donaldovu aferu sa glumicom Marlom Maples.

Tokom porodičnog odmora u Aspenu, Ivana je naletela na Marlu ispred restorana.

- Ova mlada plavuša mi je prišla iznenada i rekla: Ja sam Marla i volim tvog muža. Da li ga i ti voliš?, napisala je Ivana. Rekla sam: Gubi se. Volim svog muža. Nije priličilo dami, ali sam bila u šoku - napisala je Ivana u memoarima.

Ona je brzo podnela zahtev za razvod. Ivana i Donald su se zvanično razveli 1992. godine, ali je Ivana ostala važna figura u njegovom životu i karijeri.

Tako je ostalo sve do njene iznenadne smrti 2022. godine, kada je preminula od posledica pada niz stepenice u svom dom u NJujorku.

(Glossy)

BONUS VIDEO: