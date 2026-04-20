Pevač Saša Katančić preminuo je iznenada 17. aprila u 49. godini, a danas, 20. aprila, ispraćen je na večni počinak.

Sahrana je obavljena na Novom bežanijskom groblju u Beogradu,  Porodica, prijatelji i poštovaoci okupili su se kako bi mu odali poslednju počast.

Iza sebe je ostavio suprugu Maju, sina Vukašina i ćerku Vanju, koji prolaze kroz težak i bolan period. 

Foto: Jutjub printskirn/sasakatancic

 

Prema dostupnim informacijama, drama se odigrala u njegovom porodičnom domu, gde mu je iznenada pozlilo. NJegova supruga je odmah reagovala i pokušala reanimaciju do dolaska Hitne pomoći.

Lekari su pokušali da primene reanimaciju, ali nažalost, mogla je da se konstatuje samo smrt. 

Pročitajte još

Još uvek se čekaju rezultati obdukcije, a prvi znakovi ukazuju na to da je reč o zastoju srca. 

(Telegraf)

Komentari 0
