Brojne sistemske promene napravio je RTS u svojim redovima u poslednje vreme - počevši od imenovanja nove generalne direktorke, Manje Grčić.

Kako na televiziji, tako i na radiju, ukinuto je nekoliko emisija.

Tako je bez svoje, posle pet i po godina emitovanja, ostao i poznati muzičar Dejan Cukić, koji je na Radio Beogradu 202 vodio emisiju "Ode ponedeljak".

Kako je rekao Cukić za "Vreme", razlog zašto je njegova emisija ukinuta je taj što "Dvestadvojka" više "ne potpisuje ugovore sa penzionerima", a on je otišao u penziju pre godinu i po dana.

Novi šok na RTS-u: Kecmanović podneo ostavku

Novi šok na RTS-u: Kecmanović podneo ostavku

21:05

Precrtana 3 imena: Evo koji voditelji više ne vode Dnevnik 2

Precrtana 3 imena: Evo koji voditelji više ne vode Dnevnik 2

18:42

Ostaju bez emisija: 3 se ukidaju na RTS-u, ovo je razlog

Ostaju bez emisija: 3 se ukidaju na RTS-u, ovo je razlog

08:44

PLATA BILA MIZERNA: Zašto je Danijela dala otkaz na RTS-u?

PLATA BILA MIZERNA: Zašto je Danijela dala otkaz na RTS-u?

12:59

O ukidanju ove emisije saznalo se na osnovu Cukićeve objave na Fejsbuku:

- Proleće. Prošao je i praznik. Vreme da se ponovo okrene nova stranica u životu. Posle pet i po godina Ponedeljak je najzad otišao. Zahvaljujem se redakciji Radija Beograd 202 na dosadašnjem poverenju i lepoj saradnji. Idemo dalje - napisao je.

Brojni rezovi

Podsetimo, prošle nedelje ostavku na mesto urednika Kulturno-umetničkog programa podneo je Vladimir Kecmanović.

Takođe, tri emisije koje su se do sada emitovale na Radio-televiziji Srbije neće se više prikazivati na javnom servisu.

U pitanju su emisije "Ja volim Srbiju" (emitovana od 2010. godine), "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod".

Iz RTS-a su potvrdili da se ove emisije više neće emitovati, kao i da će biti zamenjene novim formatima.

 

Majkl DŽordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić
Sport

Majkl DŽordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Sport

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Општа хистерија Хрвата: Ударили на Мандића због сећања на Јасеновац

Opšta histerija Hrvata: Udarili na Mandića zbog sećanja na Jasenovac