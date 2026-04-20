Brojne sistemske promene napravio je RTS u svojim redovima u poslednje vreme - počevši od imenovanja nove generalne direktorke, Manje Grčić.

Kako na televiziji, tako i na radiju, ukinuto je nekoliko emisija.

Tako je bez svoje, posle pet i po godina emitovanja, ostao i poznati muzičar Dejan Cukić, koji je na Radio Beogradu 202 vodio emisiju "Ode ponedeljak". Foto: V. Danilov

Kako je rekao Cukić za "Vreme", razlog zašto je njegova emisija ukinuta je taj što "Dvestadvojka" više "ne potpisuje ugovore sa penzionerima", a on je otišao u penziju pre godinu i po dana.

O ukidanju ove emisije saznalo se na osnovu Cukićeve objave na Fejsbuku:

- Proleće. Prošao je i praznik. Vreme da se ponovo okrene nova stranica u životu. Posle pet i po godina Ponedeljak je najzad otišao. Zahvaljujem se redakciji Radija Beograd 202 na dosadašnjem poverenju i lepoj saradnji. Idemo dalje - napisao je.

Brojni rezovi

Podsetimo, prošle nedelje ostavku na mesto urednika Kulturno-umetničkog programa podneo je Vladimir Kecmanović.

Takođe, tri emisije koje su se do sada emitovale na Radio-televiziji Srbije neće se više prikazivati na javnom servisu. Foto: Z. Jovanović

U pitanju su emisije "Ja volim Srbiju" (emitovana od 2010. godine), "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod".

Iz RTS-a su potvrdili da se ove emisije više neće emitovati, kao i da će biti zamenjene novim formatima.