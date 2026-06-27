Snežana Đurišić objavila je na društvenim mrežama retke fotografije svojih unuka povodom njihove mature. Emotivna objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, a ponosna baka nije krila koliko joj ovaj važan porodični trenutak znači.

Snežana privatni život gotovo nikada ne izlaže javnosti, pa svaka njena porodična objava privuče veliku pažnju. Ovoga puta razlog za slavlje bio je jedan od najlepših trenutaka u životu njenih unuka. Foto: ATA images/A. Ahel

Na prvoj fotografiji našli su se unuka Teodora i unuk Luka, koji je pozirao u svečanoj diplomskoj odori sa širokim osmehom na licu. Na drugoj fotografiji pozirali su Lana i Miloš, a mnogi su primetili da je i Lana zablistala u elegantnoj zlatnoj haljini, što je otkrilo da je i ona proslavila maturu.

Uz fotografije, Snežana je ostavila nekoliko emotikona srca i kratku, ali emotivnu poruku.

- Za svakog po jedno - napisala je pevačica, jasno pokazujući koliko je ponosna na svoje naslednike.

(Srbija Danas)

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