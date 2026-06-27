Pevačica Zorica Brunclik ima četvoro dece, a najstariju ćerku Mariju dobila je sa 18 godina i ona se bavi muzikom.

Ćerku Mariju, Zorica Brunclik je dobila u vanbračnoj zajednici sa javnosti nepoznatim muškarcem, fudbalerom Ahmetom Čelovićem iz Priboja, a o tome nikad nije želela mnogo da govori.

Zorica Brunclik je četvoro dece, Mariju, Miljanu, Zlatu i sina Đorđa, dobila sa različitim partnerima, a njenog poslednjeg muža, harmonikaša, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, svi njeni naslednici doživljavaju kao oca.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

 

Marija je najstarija ćerka Zorice Brunclik, a jednom prilikom je progovorila o odnosu sa majkom.

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Domaći mediji su kontaktirali Mariju Brunclik, koja je otkrila pravu istinu o odnosu sa Zoricom i Kemišem.

- Ja ne bih rekla da me mama ne spominje. Evo ja sam se sada vratila sa zajedničkog ručka, pošto su danas bile zadušnice, a nas jako povezuje pokojna baka Zlata. Svi smo se lepo videli i imamo svi super odnos. Ne znam koliko me mama spominje ili ne spominje, ja živim dosta u nekom svom svetu i ne pratim puno šta se piše po medijima, ali nas dve smo u sjajnom odnosu - rekla je ona, a zatim se osvrnula na tvrdnje da ju je Zorica zanemarila:

- Ja živim ovde u Krnjači i viđamo se često. Nikada me nije ostavila na cedilu ili da mi nije ispunila to što sam ja želela, tražila. Hranila me je, negovala, školovala i ja ne znam šta je ona trebala više za mene da uradi. Ja razumem da je intrigantno to sa mojim pevanjem, jer svi očekuju neko poređenje, a poređenje je prirodno ljudima, ali ne mora da znači da je uvek adekvatno i da može suštinu života da objasni. Svi očekuju kloniranje neko.

- Moje pevanje je krenulo u 37. godini, a ja sam sada u petak (21. februar) napunila 52. godine. Verovatno je i to stvorilo zaplet kod ljudi i odmah su počeli sa etiketama odbačene ćerke Zorice Brunclik... - rekla je ona, pa otkrila koliko su je svi tekstovi na kontu odbačene ćerke pogađali.

"Predstave vas kao bednicu, jadnicu, pa odbačena"

- I meni je to sve teret, nije vam ni da se pravdate, ništa. Pustite me da živim svoj život, koji je meni lep. Sa druge strane - kada je počelo da se piše o meni i mami, ja ne znam da li sam se osećala jadnije ili gluplje. Predstave vas kao bednicu, jadnicu, pa odbačena, pa beda. To mi je stvarno teret, jer sam prikazana kao najjadnija osoba, a ja puna života, puna raznih dimenzija života. Piše se o meni kao o pokretnom predmetu i šta god da kažem, nikome ne ulazi u glavu. Mama je zvezda, ona je ekscentrična, atraktivna - što su sve epiteti za šou-biznis, pa zašto moram i ja da budem sve to?

(Informer)

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