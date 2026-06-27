Na jednoj lažnoj fotografiji, ona ima novu frizuru, dok na drugima zamišljeno rezerviše odmor za samce, trenira za maraton ili otvara profil na aplikaciji za upoznavanje.

Iako slike nisu prave, šala je uspešna jer savršeno sumira veoma javni politički razdor između italijanske premijerke i američkog predsednika Donalda Trampa, čiji se odnos poslednjih meseci kretao od javnih sukoba do ličnih uvreda, hladeći ono što je nekada bio jedan od najistaknutijih saveza u evropskoj politici.

Nije prošlo mnogo vremena otkako je Đorđa Meloni nazvana "Trampovim šaptačem", a bila je jedini evropski lider koji je imao mesto u prvom redu na njegovoj inauguraciji u januaru 2025. Prošlog aprila, bila je i izabrana predstavnica EU, putujući u Belu kuću na sastanak čiji je cilj bio smirivanje tenzija oko američkih tarifa na evropsku robu.

🔥 Meloni Claps Back at Trump — That Look Says It All!



Italian PM Giorgia Meloni hit back hard this afternoon on Instagram at President Trump’s “senseless” verbal attacks and slammed his jabs at her popularity.



“These constant, unprovoked attacks are senseless. My popularity… https://t.co/1KxLWi1M4D pic.twitter.com/EkMdF6xzXi — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 20, 2026

Za nekoga ko je započeo svoju političku karijeru na marginama, sa korenima u italijanskoj desnici, i ko je godinama pokušavao da se repozicionira kao umereno i kredibilno lice evropske desnice, njena bliskost sa Trampom bila je dokaz da pripada svetskoj sceni. Ali Trampova nepredvidivost se pokazala kao veliki teret za Meloni, šteteći njenom kredibilitetu na domaćem i međunarodnom nivou.

Prve pukotine u savezu

Prvi ozbiljni raskol dogodio se krajem marta, kada je italijansko Ministarstvo odbrane, pozivajući se na ustav i duboko javno protivljenje ratu, odbilo da dozvoli američkim vojnim avionima na putu ka Bliskom istoku da koriste NATO vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji bez odobrenja parlamenta. Nekoliko nedelja kasnije, spor se produbio. U aprilu je Tramp napao papu Lava XIV na društvenoj mreži Truth Social zbog njegove kritike rata, nazivajući ga "previše blagim prema kriminalu". Meloni, koja vodi duboko katoličku zemlju, nazvala je napad "neprihvatljivim".

Tramp nije dobro prihvatio njene kritike. Foto: Roberto Monaldo/Zuma Press/Profimedia

- Šokirala me je - rekao je italijanskim dnevnim novinama Corriere della Sera.

- Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam pogrešio. Ona je neprihvatljiva... više nije ista osoba, a Italija više nije ista zemlja - rekao je američki predsednik.

Sukob oko fotografisanja sa samita G7

Do juna, činilo se da se stvari poboljšavaju. Na samitu G7 u Evijan le Benu, u Francuskoj, Tramp i Meloni su fotografisani u prijateljskom razgovoru, a italijanski zvaničnici su govorili o "diskusiji koja je sve razjasnila". Meloni je rekla novinarima da je atmosfera bila "veoma pozitivna i bez ikakvih sukoba". Ali primirje je kratko trajalo. Samo nekoliko dana kasnije, Tramp je rekao italijanskoj televizijskoj stanici La7 da ga je Meloni "molila" za zajedničku fotografiju na samitu. Intervju je obavljen telefonom i sinhronizovan na italijanski jezik, i nikada nije emitovan na engleskom.

Meloni refutes Trump; says she didn’t beg him for a photo:



“They are made up, I'm frankly appalled. I don't know why he behaves this way with his own allies;



However, one thing he must remember: I and Italy never beg." pic.twitter.com/wxAMjkM2SJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 19, 2026

- Ona je toliko želela tu sliku sa mnom - rekao je Tramp.

- Ne bih se slikao sa njom, ali mi je bilo žao - dodao je on.

Melonijeva je brzo odgovorila snimkom, ističući da je Tramp izgovorio potpune izmišljotine.

- Ne znam zašto predsednik Sjedinjenih Država ovako postupa sa svojim saveznicima - rekla je.

- Mogu samo da kažem da je šteta što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada... Ali mora da zapamti jednu stvar: ni ja ni Italija nikada ne molimo. Abd Rabbo Ammar/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je potom otkazao planirano putovanje u Vašington.

Negativne reakcije i novi spor

Reakcije u Italiji bile su burne i došle su sa svih strana političkog spektra. Italijanski predsednik Serđo Matarela pozvao je sve da izraze solidarnost sa Melonijevom. Članovi njene vlade i zakonodavci nazvali su Trampove reči uvredljivim i štetnim za dostojanstvo Italije, dok je opozicija osudila komentar kao neprihvatljivu uvredu za celu zemlju.

Baš kada je taj sukob počeo da jenjava, otvorio se novi, vezan za vojne baze. Prošle srede, generalni sekretar NATO Mark Rute je za Foks njuz rekao da je oko 500 američkih aviona poletelo iz baza u Italiji u znak podrške "Operaciji Epski bes", kodnom nazivu za američko-izraelski rat protiv Irana.

Rim je izjavu nazvao "netačnom i potpuno obmanjujućom", insistirajući da su odobrili samo tehničke i logističke letove, a ne borbene operacije. Portparol NATO-a je kasnije pojasnio da je Rute samo želeo da naglasi da saveznici, uključujući Italiju, poštuju postojeće bilateralne sporazume o bazama. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Šta je sledeće?

Za Melonijevu, koja se suočava sa posledicama nedavnog poraza na ustavnom referendumu i izborima koji je očekuju sledeće godine, ključna pitanja ostaju otvorena. Kako će se repozicionirati na međunarodnoj sceni i šta će se dalje desiti sa njenim složenim odnosom sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom? I što je najvažnije, hoće li se ona i Tramp ikada pomiriti?

- Ovo bi moglo biti teško popraviti - rekao je Đani Riota, potpredsednik saveta za Sjedinjene Države i Italiju.

- Sposobnost Melonijeve da gradi mostove sada deluje kao iluzija; nije mogla da posreduje između Evrope i SAD - rekao je za BBC. Foto: Depositphotos/steveheap, Jim WATSON/AFP/Profimedia

- Pokušala je da udovolji obema stranama, i po pitanju Ukrajine i po pitanju tarifa. Onda je papa prekinuo: morala je da ga podrži, a Tramp to ne prihvata. On ima mentalitet "ili si sa mnom ili si protiv mene", i kada se to razumevanje raspalo, pritisak se povećao, a Meloni je zauzvrat isticala svoj imidž 'čvrste žene'.“

U rimskim diplomatskim krugovima niko ne želi potpuni prekid odnosa. Iako se ranije ove nedelje spekulisalo da će nekoliko ministara bojkotovati prijem povodom Dana nezavisnosti u ambasadi SAD u znak solidarnosti sa premijerom, taj stav je od tada omekšao. Tajani je najavio da će doći „uzdignute glave“, a sada je stav da „svako može da radi šta hoće“. Pravi test odnosa, međutim, doći će na samitu NATO-a u Ankari početkom sledećeg meseca, kada se očekuje da će Tramp i Meloni biti u istoj prostoriji prvi put od incidenta na samitu G7.

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