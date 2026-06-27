Marija Šerifović oprostila se od novinara i voditelja Marka Pantića, poznatijeg kao Ludo Pero, koji je iznenada preminuo sinoć u 36. godini života.

Vest o njegovoj smrti potresla je brojne kolege i prijatelje, a među njima je i Marija, koja se od Marka oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Pevačica je uz njihovu zajedničku fotografiju podelila kratku, ali veoma dirljivu poruku.

Foto: Instagram printskrin/serifovic

 

 

- Bog nekad zaista ima planove koje ne razumemo. Pero, putuj nasmejan kakvog smo te svi poznavali - napisala je Marija.

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Marko Pantić bio je omiljen među kolegama i estradnim umetnicima, a tokom dugogodišnje karijere stekao je veliki broj prijatelja na javnoj sceni. NJegov vedar duh, neposrednost i humanost ostavili su snažan trag, zbog čega se od njega ovih dana opraštaju mnoge poznate ličnosti.

Podsetimo, Marko Pantić preminuo je iznenada u Beogradu u 36. godini. Tokom karijere radio je u brojnim medijskim kućama, vodio autorski podkast "Ludoperovanje", sarađivao sa mnogim estradnim imenima kao PR i organizovao brojne humanitarne akcije, po kojima će ga mnogi zauvek pamtiti.

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