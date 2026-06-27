Miloš Bojanić je jednom prilikom govorio o Dragici nakon koje je oženio dve decenije mlađu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Eh... nas dvoje, dva Bosančića... Videli se u kafani i ja joj rekao: "Ja bih voleo da ti budeš moja žena." Tako je i bilo, i posle pet dana mi smo se venčali. Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala. Nisam ja sa njom bio 24 sata, mi nismo spavali zajedno, ona je nevina ušla u taj brak. Mi smo bili balavci, Dragica 18, a ja 22 godine. Ona mene nikada nije sputavala, uvek me u svemu pratila. Za naš raskid mislim da je najveći krivac baš tih pet dana, nismo se dovoljno upoznali. Mi smo se sporazumno razveli, sve smo se dogovorili. Podelili smo imovinu. Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis, pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje. Mi se nikada nismo posvađali, naša deca nikada nisu čula da se mi raspravljamo. E sada, moram da priznam da je bilo malo problema kada sam se drugi put oženio, ženska sujeta je proradila - rekao je Miloš svojevremeno i istakao da je 4 godine nakon razvoda bio sam.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Gradio sam jedan dvorac, radio punom parom, nastupao... Posvetio sam se svim tim nekim stvarima, a onda sam upoznao moju Branku, s njom je prošlo više vremena nego s Dragicom, 15 dana. Branku i mene niko drugi nije spojio nego sam Gospod bog. Meni je njena jedna prijateljica pričala o njoj, znaš već kako idu te ženske priče... Lepa je, dobra je, isto Bosančica, ali sam ja tada bio u nekom svom drugom filmu. Kada sam imao jednu nesreću, sve se promenilo, otišao sam pod Ostrog i krenuo je novi život - govorio je tada Miloš koji danas uživa kraj 24 godine mlađe supruge.

(Kurir)

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Komentari 2
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