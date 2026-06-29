Hrvatski pevač Jakov Jozinović (20) i DŽejla Ramović (24) otpočeli su vezu.

Jakov je na svom Instagramu podelio snimak na kojem se ljube, a potom ga je brže - bolje uklonio. Iako su mnogi spekulisali na osnovu printskrina da li je u pitanju DŽejla, jedna korisnica društvene mreže "X" uspela je da ceo snimak sačuva pre nego što ga je Jozinović obrisao.

Kako možemo videti, Jakov i DŽejla su na jahti razmenjivali nežnosti, a pao je i strastven poljubac pred prijateljima.

Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru, DŽejla je govorila o Jakovu.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima, istakla je popularna pevačica.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ono što je mnoge iznenadilo jeste DŽejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo.

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta, priznala je.

(Blic)

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