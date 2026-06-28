Glumci Koraima Tores i Osvaldo Rios, glavni glumci kultne telenovele "Kasandra", ponovo su se sreli više od 30 godina nakon što su zajedno osvojili publiku širom sveta.

Emotivni susret dogodio se u Dubaiju, gde su oboje bili među zvanicama trećeg izdanja manifestacije "Top Humanity Leaders Awards" ("Nagrade za vodeće lidere humanosti"). Tom prilikom uručena su im priznanja za izuzetnu umetničku karijeru i doprinos televizijskoj industriji.

Posebno je istaknuto nasleđe koje je ostavila telenovela "Kasandra", serija koja je devedesetih godina postala globalni fenomen i stekla kultni status u brojnim zemljama.

Fotografije njihovog ponovnog susreta brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne emotivne reakcije fanova, koji su sa nostalgijom podsetili na dane kada su pratili ljubavnu priču Kasandre i Ignasija.

I više od tri decenije nakon premijere, "Kasandra" ostaje jedna od najprepoznatljivijih latinoameričkih serija, a Korajma Tores i Osvaldo Rios i dalje uživaju veliku popularnost među publikom koja je odrasla uz njihove uloge.

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