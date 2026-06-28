"Da, vidimo probleme, svesni smo ih i reagujemo na njih, ali ćemo svakako osigurati bezbednost zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica", rekao je ruski predsednik pred liderima stranke. Putin je dodao da prolaze kroz "teška vremena", ali je tvrdio da Moskva ima dovoljno "snage, resursa i političke volje" da se odupre svim pritiscima.

Ukrajina uništava ruske rafinerije

Iako je Putin pokušao da stvori narativ pred partijskom elitom da se ukrajinske snage "povlače duž cele linije fronta" i da stoga pribegavaju "terorističkim aktima", stvarnost na terenu ga demantuje. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ruska vojska napreduje izuzetno sporo na frontu, dok Kijev, s druge strane, sistematski i precizno uništava rusku vojnu i ekonomsku infrastrukturu stotinama kilometara iza linije razdvajanja.

Putinovo priznanje problema usledilo je samo nekoliko sati nakon još jednog uspešnog napada ukrajinskog dronova na rafineriju u Slavjansk u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, oko 300 kilometara od linije fronta, gde je izbio veliki požar i jedna osoba je poginula.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zvanično je potvrdio odgovornost za ovaj napad, kao i za uspešan napad na drugu rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, koja se nalazi čak 700 kilometara od ukrajinske granice.

Putin continues his delusional speeches.



He said Ukraine is retreating all over the frontlines, and so launches terrorism attacks in Russia.



The reality is that the Russian army is moving extremely slowly, and Ukraine is attacking objects within Russia to diminish Russian… https://t.co/mo8e8nCsuR pic.twitter.com/gvys9R1QUj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 28, 2026

"Ovo je deo operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat", rekao je Zelenski na Platformi X, dok zvanični Kijev redovno ističe da su ovi napadi samo odmazda za gotovo svakodnevne ruske raketne napade na ukrajinske civile i energetsku mrežu.

Vanredno stanje na Krimu i udari u Moskvi

Razmere problema o kojima Putin govori postaju sve vidljivije širom Rusije. Tek prošle nedelje, veliki ukrajinski napad izazvao je katastrofalan požar u rafineriji jugoistočno od Moskve, ostavljajući predgrađa ruske prestonice danima obavijena gustim crnim dimom.

Istovremeno, u petak je na okupiranom ukrajinskom poluostrvu Krim proglašeno vanredno stanje kako bi se ublažile posledice sve češćih ukrajinskih vazdušnih napada. Poluostrvo, koje je Rusija anektirala još 2014. godine, trenutno se bori sa ozbiljnim nedostatkom goriva i stalnim prekidima struje, jer su ukrajinske snage uspešno prekinule logističke lance i naftne terminale tamo.

🔥🛢️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per year pic.twitter.com/nhD5bREROq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 27, 2026

Napad na zapadne elite i najava izbora

U nastavku svog govora, Putin je oštro napao zapadne lidere, optužujući ih za licemerje. Tvrdio je da "zapadne elite" namerno ignorišu ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu unutar Rusije, dok istovremeno nastavljaju da nameću ekonomske sankcije Moskvi usmerene na ometanje ruskog razvoja.

Na kraju, dotakao se domaćih političkih pitanja i najavio da će izbori za deveti saziv Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta, biti održani u septembru kako je planirano, obećavajući da će sve biti sprovedeno "u strogom skladu sa zakonom".

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