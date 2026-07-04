Govoreći ispred Nacionalnog spomenika Maunt Rašmor u Južnoj Dakoti, Tramp je pozvao građane na jedinstvo u borbi protiv ove ideologije, naglašavajući da će Amerika "pobediti komunizam".

 

U svom dramatičnom obraćanju, predsednik SAD je direktno povezao predstojeće političke procese sa odbranom tradicionalnih američkih vrednosti, pozivajući republikance da na predstojećim izborima zadrže političku većinu kako bi se suprotstavili ovim pretnjama.

Prema njegovim rečima, poslednjih godina zabeleženi su očigledni pokušaji da se Amerikanci udalje od svoje istorije i tradicije, što zahteva odlučan odgovor javnosti.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

 

Pored ideoloških upozorenja, Tramp je u govoru snažno insistirao na američkoj izuzetnosti, ocenivši da su SAD učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država u istoriji.

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- Rođenje i opstanak američke nacije pod Bogom je, jednostavno, najbolja i najneverovatnija stvar koja se ikada dogodila na ovoj planeti ljudskim rukama. Ikada - istakao je Tramp.

Predsednik je naglasio da opstanak slobode ne zavisi samo od zakonskih okvira, već od mentaliteta samih građana.

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