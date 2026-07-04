Kubanski predsednik Miguel Dijaz Kanel oštro je odgovorio na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, poručivši da njegova zemlja “nije u strahu” od mogućeg rata sa Sjedinjenim Državama i da je spremna da brani svoj suverenitet “do poslednje kapi krvi”.

U intervjuu za Skaj NJuz, Dijaz Kanel je jasno dao do znanja da Kuba ne želi sukob, ali da se aktivno priprema za svaku mogućnost. - Ne želimo rat, ali ga se ne bojimo i pripremamo se kako nas ne bi iznenadili niti porazili - izjavio je kubanski čelnik.

On je optužio Trampovu administraciju da svojom retorikom želi da zastraši i destabilizirati Kubu. Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

- Mi smo mirna zemlja. Nismo pretnja nikome. Pružamo veliku solidarnost svetu. Stoga Kuba nije zemlja u sukobu. Nismo kolonija i nećemo odustati od svog suvereniteta i nezavisnosti - naglasio je Dijaz Kanel. Dodao je da su stalne pretnje, agresivna retorika i gotovo svakodnevni istupi američke vlade deo strategije medijskog trovanja i psihološkog rata. - Te pretnje i konstantna agresivna retorika protiv naše zemlje predstavljaju uvredu i napad na dostojanstvo našeg naroda - poručio je.

Napetosti između dve zemalja eskalirale su nakon što je Tramp, posle svrgavanja Nikolasa Madura u Venecueli, uveo energetsku blokadu koja je prekinula isporuke goriva Kubi. To je dovelo do teških dugotrajnih nestanaka struje, nestašice hrane i duboke ekonomske krize na ostrvu. Kubanski zvaničnici tvrde da su američke mere prouzrokovale ogromne patnje običnim građanima, koji se bore sa nestancima struje i do 20 sati dnevno te enormno visokim cenama goriva, hrane i lekova.

Foto: Michael Runkel Cuba/Alamy/Profimedia

S druge strane, Tramp, državni sekretar Marko Rubio i drugi zvaničnici odbacuju odgovornost za kubansku krizu, svaljujući krivicu na socijalističku politiku kubanske vlade. Iako nisu isključili mogućnost vojne akcije, poručili su da su spremni da daju Kubi vremena za reforme. Rubio je Kubu označio ozbiljnom pretnjom nacionalnoj sigurnosti SAD zbog njenih sigurnosnih i obaveštajnih veza sa Kinom i Rusijom.

- Stvarno ne verujem da je ovaj sistem sposoban za reformu osim ako ne dođu novi ljudi ili nova načela - izjavio je Rubio prošlog meseca pred kongresnim odborom.

Dijaz Kanel je pak poručio da je Kuba spremna na sve. - Borit ćemo se do poslednje kapi krvi kako bismo obranili naša prava, našu nezavisnost i suverenitet", zaključio je. Ova oštra razmena reči dodatno je zaoštrila odnose između Vašingtona i Havane, koji su ionako na najnižoj tački u poslednjih nekoliko decenija, prenosi Miror.

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