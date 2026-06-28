Govoreći na demokratskom skupu za prikupljanje sredstava u Hanoveru, u Merilendu, Bajden je optužio američkog predsednika Trampa da koristi predsednički mandat da bi se obogatio dok se bavi projektima u Vašingtonu.

Rekao je da je Tramp uneo "drsku i očiglednu korupciju" u Belu kuću "kakva nikada ranije nije viđena u istoriji SAD".

- Nisu to samo njegovi projekti sujete - rušenje istočnog krila Bele kuće kako bi se napravio prostor za njegovu balsku dvoranu, stavljanje njegovog imena na Kenedi centar, izgradnja luka u njegovu čast, čak i angažovanje sopstvenog majstora za održavanje bazena da popravi Reflektujući bazen. Jao! Kakav gubitnik - rekao je.

Kritike zbog renoviranja simbola Vašingtona

Primedbe su se odnosile na dugogodišnje napore gospodina Trampa da renovira Reflektujući bazen na Nacionalnom tržnom centru. Bivši investitor u nekretnine zakleo se da će spomenik vratiti u bolje stanje nego ikada u njegovoj 104-godišnjoj istoriji. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Višemilionska obnova je, kako se navodi, poverena komšiji gospodina Trampa, a pokazala se kao neuspešna tokom nedavnog toplotnog talasa, kada su se alge ponovo pojavile, a boja naneta na dno bazena počela da se ljušti.

- Reflektivni bazen odražava narcizam i nesposobnost koji su u srži ove administracije - rekao je gospodin Bajden.

Projekat je bio jedan primer "korupcije u razmerama kakve nikada ranije nisu viđene u američkoj istoriji ni u jednoj administraciji", tvrdio je.

Bajden optužio Trampa da slabi američki položaj u svetu

Bajden je takođe optužio Trampa da je "umanjio naš ugled u očima sveta više nego bilo koji američki predsednik", tvrdeći da "uništava NATO" i "bira Putina umesto američkih saveznika". Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

DŽo Bajden (83) dao je ove izjave dok se kampanja intenzivirala pred jesenje srednjoročne izbore. NJegovo pojavljivanje dogodilo se tačno dve godine nakon njegove katastrofalne televizijske debate sa gospodinom Trampom, koja je ometala njegovu kampanju za drugi mandat.

Tokom debate, gospodin Bajden je više puta gubio tok misli i spoticao se o svoje odgovore, što je izazvalo široku zabrinutost oko njegove podobnosti za funkciju. Povukao se iz predsedničke trke manje od mesec dana kasnije.

Bajdenovo nasleđe i zdravstveni problemi

Bivši predsednik, kako se navodi, radi na memoarima o svom vremenu provedenom na funkciji, koje je obuhvatilo haotično povlačenje američkih trupa iz Avganistana i njegovu kontroverznu odluku da pomiluje svog sina Hantera Bajdena, nakon što je prethodno govorio da to neće učiniti.

NJegova supruga DŽil Bajden nedavno je objavila sopstvene memoare o godinama koje je porodica provela u Beloj kući. Ona je nastojala da predstavi Bajdenov nastup u debati kao izolovan slučaj, tvrdeći da „nikada, baš nikada nije videla DŽoa takvog, ni pre toga ni nakon toga“. Foto: Andrew Leyden/Zuma Press/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Bajden, koji se leči od uznapredovalog raka prostate, u subotu je povremeno pokazivao slične poteškoće kao tokom tog nastupa, u pojedinim trenucima nerazgovetno izgovarajući reči i tražeći uputstva dok je napuštao binu nakon svog desetominutnog govora.

Napadi na Trampa uoči srednjoročnih izbora

Uprkos bolesti, Bajden se povremeno pojavljivao u javnosti nakon odlaska sa funkcije, uključujući govor u februaru, kada je rekao da sa gospodinom Trampom "nešto nije u redu".

Subotnje izjave predstavljale su njegov najdirektniji napad do sada na naslednika, u trenutku kada se kampanja zahuktava uoči izbora za Kongres na sredini predsedničkog mandata.

Republikanci zaostaju u anketama pred glasanje, dok se demokrate nadaju da će ponovo preuzeti kontrolu nad Senatom, što bi značajno ograničilo zakonodavnu agendu gospodina Trampa tokom preostale dve godine njegovog predsedničkog mandata.

Trampova porodica pod lupom zbog poslovnih poslova

Porodica Tramp suočila se sa višestrukim optužbama za sukob interesa oko poslovnih investicija koje su izvršila predsednikova deca, a koje su se poklopile sa unosnim vladinim ugovorima. Foto: Depositphotos/steveheap, Jim WATSON/AFP/Profimedia

Trampovi sinovi, Erik i Donald Tramp mlađi, nedavno su se našli pod lupom zbog svog ulaganja u rudarski projekat koji je dobio vladin ugovor vredan 1,6 milijardi dolara za vađenje volframa u Kazahstanu.

Sporazum je postignut nakon direktnog poziva između Trampa i kazahstanskog predsednika. Predstavnici Trampovih su rekli da "nije bilo sukoba interesa".

Predsednička porodica je takođe značajno investirala u kompanije u sektorima robotike, veštačke inteligencije i kritičnih minerala, koje su potom imale koristi od vladinih ugovora.

Ugovori su doveli do optužbi demokrata da je savezna vlada postala „bankomat za Trampovu decu“.

Pad podrške Trampu

Rejting odobravanja gospodina Trampa pao je na 37 odsto ove godine nakon smrti dva anti-ICE aktivista tokom sukoba između imigracionih službenika i demonstranata ranije ove godine.

NJegov rejting je takođe narušen njegovom odlukom da pokrene rat protiv Irana nakon što je u kampanji obećao da će SAD držati podalje od daljih stranih sukoba.

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