- Vodi se rat, ovo je pravi rat. Znate li zašto? Zato što je sve počelo kao specijalna vojna operacija, a nastavlja se kao rat jer iza Kijeva stoje i Berlin, i Pariz, i Hag, Oslo i, nažalost, Vašington. Oni im pomažu u odabiru ciljeva preko svojih satelita, pomažu im da usmeravaju strano naoružanje na naše ciljeve koristeći celokupnu (NATO) infrastrukturu - rekao je Peskov u razgovoru sa novinarima, prenosi portal Sputnjik.

On je ukazao na to da u takvim uslovima Rusija mora da bude svesna da je "kijevski režim sposoban na sve", mora da bude oprezna i spremna na provokacije Ukrajine pred samit NATO-a koji se sledeće nedelje održava u Turskoj.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini i računa na posredovanje SAD u tom procesu.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

 

- Naravno, ostajemo otvoreni za mirovne pregovore i bilo bi poželjnije da sve naše ciljeve postignemo mirnim diplomatskim pregovorima. U tom smislu, nadamo se kontinuiranim naporima i dobroj volji američkih posrednika - rekao je Peskov.

Predstavnik Kremlja izjavio je da su kontakti Moskve sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i američkim biznismenom i zetom predsednika SAD DŽaredom Kušnerom prilično česti.

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Ocenio je da su navodi zapadnih medija o navodno svakodnevnim kontaktima Moskve sa Vitkofom i Kušnerom preuveličani i dodao da mogući termini posete Vitkofa i Kušnera Rusiji za sada nisu potvrđeni.

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