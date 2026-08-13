Postoji verovanje da su slike pokojnika povezane su sa svetom mrtvih.

Gotovo da ne postoji osoba koja u svojoj kući ima barem neku fotografiju preminulih predaka, rođaka, prijatelja ili pak roditelja.

Iako postoji verovanje da su fotografije preminulih ljudi povezane sa svetom mrtvih, postoje pravila o čuvanju takvih fotografija koja bi trebalo ispoštovati, ukoliko verujete u takve stvari. Foto: Depositphotos/mangostock

Ne smeju biti na vidiku

Smatra se da slike pokojnika ne smeju da vise na zidu, da budu u ramu ili na stolu, odnosno da ne smeju biti na vidiku. Veruje se da, ukoliko se ovaj savet ignoriše, slika uzima energiju živih ljudi.

Ukoliko se fotografije čuvaju u albumu, a vi ih povremeno pogledate sa nostalgijom, to je u redu, ali ako su vam stalno na vidiku, navodno mogu da prouzrokuju postepeno pogoršanje fizičkog i emotivnog stanja.

Trebaju biti odvojene od fotografija živih ljudi

Fotografije mrtvih bi trebalo držati odvojene od fotografija živih, a ukoliko se na istoj fotografiji nalaze i živi i mrtvi, oni koji duboko veruju čak i seku ili cepaju takve fotografije, kako bi se odvojila energija živih od energije mrtvih. Foto: Depositphotos/AndrewLozovyi

Još neka verovanja

Slike pokojnika navodno treba držati u albumima crne boje ili u crnoj kesi.

Pored toga, savetuje se da se slike umrlih gledaju samo u danima koji su predviđeni za prisećanje na mrtve, poput zadušnica.

(Lepote Srbije)

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