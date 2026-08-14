Prošlo je 26 godina od tragičnog događaja koji je duboko potresao domaću javnost, kada je od posledica brutalnog prebijanja preminuo proslavljeni glumac Dragan Maksimović Maksa. Za ovaj svirepi zločin počinjen u samom centru Beograda ni do danas niko nije krivično odgovarao.

Foto: Jutjub printskrin/freddy top 10

Kobnog 18. novembra 2000. godine, Maksimović se našao u nekadašnjem restoranu „Beli grad“. Grupa huligana, revoltirana nakon izgubljene utakmice, divljački se okomila na glumca samo zbog njegove tamnije puti, verujući da je pripadnik romske nacionalnosti. Taj nerazumni i rasistički motiv bio je jedini povod za zverski napad.

Slavni glumac, koji je bio astmatičar i dijabetičar, a nedugo pre toga je imao i operaciju katarakte, nije pružao otpor. Svesno se povukao kako bi zaštitio svoje sveže operisano oko. Međutim, umesto zaštite i pomoći, naišao je na hladnoću i kukavičluk okoline. Vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem je sukob počeo, umesto da pritekne u pomoć svom gostu u nevolji, izbacio je i glumca i nasilnike na ulicu.

Svi osmatrali šta se dešava, niko ih nije sprečio

Na ulici, naočigled brojnih prolaznika koji su nemo posmatrali scenu i okretali glavu od bespomoćnog sugrađanina, huligani su nastavili nemilosrdno da udaraju glumca. Tek nakon što su nasilnici pobegli sa lica mesta, Dragana je rođak prevezao u Urgentni centar, gde su lekari konstatovali teške povrede – prelome butne kosti i karlice. Početkom februara naredne godine, usled zadobijenih povreda, glumac je pao u komu iz koje se više nikada nije probudio.

Foto: Jutjub printskrin/ freddy top 10

Napadač nije odgovarao

Ono što ovaj tragični događaj čini još potresnijim jeste neverovatna humanost i veličina samog Maksimovića. Do poslednjeg trenutka svog života odbijao je da policiji i lekarima identifikuje napadač. NJegova poslednja poruka društvu i jedini zahtev bili su:

"Da se ovi mladi ljudi ne hapse“.

Mladići čije je nasilje prekinulo život velikog umetnika ostali su neidentifikovani do danas. Na mestu na kojem se dogodio ovaj strašan incident postavljena je spomen-ploča posvećena glumcu, kao trajno svedočanstvo i opomena o razornim posledicama mržnje, nasilja i građanske ravnodušnosti.

(Blic)

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