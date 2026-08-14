Sada su se oglasili organizatori njegovog predstojećeg nastupa i potvrdili da muzička zvezda definitivno stiže 5. septembra na Sportski aerodrom.

Iz organizacije poručuju da su jako ponosni što u sklopu svetske turneje "MI", nakon Niša, Splita, Frankfurta, i tri prepuna stadiona Koševo u Sarajevu, Dino Merlin stiže u Kraljevo sa istom emocijom zajedništva, pesme i ljubavi koju prati spektakularna svetska produkcija.

Dalje su naveli da, intenzivno i vredno rade zajedno sa Dinovim timom na pripremi najvećeg open air spektakla, a najveća briga je smeštajni kapacitet za preko 25.000 hiljada već prodatih ulaznica ali uz osmeh dodaju i onu staru izreku: "Kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna"! Foto: Antonio Ahel/ATA images

Evo ko je tražio da mu se zabrani koncert

Zvanično protivljenje održavanju koncerta iznelo je i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo. Oni smatraju da bi ovaj događaj predstavljao direktno poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Predsednik ovog udruženja, Vojislav Vukašinović, pozvao je i druga boračka udruženja, patriotske organizacije, ali i sve građane da se pridruže njihovom zahtevu da se koncert otkaže.

- Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji - poručio je Vukašinović ispred Udruženja, preneo je tada Kurir.

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