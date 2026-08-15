Iako ova vrsta danas naseljava pojedine delove Balkana i srednje Evrope, njen susret na području Ivanjice svakako nije svakodnevna pojava i privukao je pažnju građana, prenosi Infoliga.

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Japanski sviloprelac pripada porodici paunovaca, a prepoznatljiv je po velikim žutosmeđim krilima na kojima se nalaze karakteristična „oka“ – okrugle šare u više boja. Raspon krila može dostići i do 15 centimetara, zbog čega ovaj leptir ostavlja prilično upečatljiv utisak kada se pojavi u blizini kuća, dvorišta ili pod uličnom rasvetom.

Zanimljivo je da ova vrsta prirodno potiče iz Japana, dok je u Evropu doneta sredinom 19. veka zbog pokušaja proizvodnje svile. Ideja je bila da posluži kao zamena za dudovog svilca, ali se od toga ubrzo odustalo, dok se japanski sviloprelac u međuvremenu proširio i odomaćio u pojedinim evropskim zemljama.

NJegove gusenice hrane se pre svega lišćem hrasta, ali mogu koristiti i pitomi kesten, bukvu i glog, pa šumovita područja kakvih u ivanjičkom kraju ima u izobilju predstavljaju povoljno okruženje za ovu vrstu.

Odrasli leptiri pojavljuju se uglavnom tokom leta, od sredine jula pa sve do septembra. Posebno je zanimljivo da se odrasli japanski sviloprelac uopšte ne hrani – njegov život u toj fazi usmeren je isključivo na pronalaženje partnera i razmnožavanje.

Pojava ovog velikog i upečatljivog leptira u Ivanjici možda nije nešto što građani imaju priliku često da vide, ali predstavlja još jedan zanimljiv primer bogatstva i raznovrsnosti prirode ivanjičkog kraja.

(Infoliga)

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