Ovaj penzionisani agronom, na svom imanju udaljenom oko 140 kilometara od srpske granice, više od 30 godina uzgaja lubenice, a jedna od sorti koje gaji daje ogromne plodove koji prevazilaze svaku maštu.

Foto: Printskrin/Facebook/Tamas Darvas

 

Muškarac je 1998. godine u Americi kupio 10 semenki lubenice i od tada neprestano usavršava ovu sortu: svake godine sačuva seme najvećeg ploda za narednu sezonu.

Ova sorta je uzgajana za takmičenja u uzgoju lubenica u saveznoj državi Arkanzas i može da donese plodove teške i do 150 kilograma", rekao je 2023. godine poljoprivrednik iz Međešbodžaša, kada je dospeo na naslovne strane novina sa lubenicom teškom 63,25 kilograma.

 

 

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Tamaš je 2026. godine na svojoj društvenoj mreži pokazao novi rekord.

Na snimku objavljenom pre nekoliko dana vidi se kako su džinovsku lubenicu iz plastenika malim baštenskim kolicima odvezli do vage, na kojoj je displej pokazao 83,95 kilograma.

- DŽinovi ne postoje samo u bajkama - napisao je Tamaš Darvaš uz snimak.

(Telgraf.rs)

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