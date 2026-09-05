Neki ljudi lako govore o svojim osećajima, planovima i privatnom životu, dok drugi radije zadržavaju određene stvari za sebe. U astrologiji se nekoliko znakova posebno povezuje s misterioznošću, oprezom i čuvanjem vlastitih tajni.

Škorpija

Škorpija se često smatra jednim od najtajnovitijih znakova Zodijaka. Ne otkriva lako šta misli i oseća, posebno ljudima kojima još ne veruje. Iza mirnog ponašanja često skriva vrlo intenzivan unutarnji svet.

Ne voli da drugi znaju svaki detalj njegovog života pa će neke planove radije zadržati za sebe dok ne bude sigurna da je pravi trenutak da ih podeli. Foto: Profimedia/marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski

Jarac

Jarčevi su često suzdržani kada je reč o privatnom životu. Ne osećaju potrebu svima objašnjavati svoje odluke niti otkrivati šta planiraju.

NJihova tajnovitost najčešće proizlazi iz opreza. Pre nego što nekoga puste blizu, žele se uveriti da toj osobi mogu verovati.

Vodolija

Vodolije mogu delovati otvoreno i društveno, ali neke delove svog života pažljivo čuvaju za sebe. Često imaju vlastiti način razmišljanja koji ne dele odmah s drugima. Foto: Depositphotos/inkoly

Upravo zbog toga ponekad ih je teško potpuno pročitati. Mogu biti vrlo komunikativni, a istovremeno zadržati određenu dozu misterije. Misteriozni, ali zanimljivi

Tajnovitost ne mora značiti nepoverenje ili zatvorenost. Neki ljudi jednostavno vole imati vlastiti prostor i sami odlučivati kome će otkriti svoje misli, osećaje i planove.

(Najžena)

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