Ovan

Prvi na ovoj listi izazovnih partnera jeste Ovan, čije ponašanje u vezi može postati izuzetno zahtevno i naporno za život u dvoje. Muškarci rođeni u ovom znaku skloni su tome da neprestano pronalaze zamerke i budu neraspoloženi bez ikakvog realnog povoda, dok su istovremeno primarno usmereni na sopstvene interese i potrebe. Kada živite sa partnerom koji uvek traži razlog za prigovor, porodična svakodnevica brzo biva ispunjena sitnim primedbama, nezadovoljstvom i nepotrebnim konfliktima.

Čak i u trenucima kada je sve potpuno mirno i u najboljem redu, Ovan će pronaći neku sitnicu koja mu smeta i tako pokvariti prijatnu atmosferu. Kada je u pitanju horoskop i slaganje u vezi, ovakvo ponašanje znatno otežava građenje stabilne zajednice.

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Jarac

Zajednički život sa Jarcem često podseća na neprekidno balansiranje između prividnog mira i otvorenog sukoba. Muškarac Jarac očekuje da se sve u kući odvija striktno po njegovim pravilima i veoma teško prihvata situacije u kojima mu se partnerka suprotstavi.

NJegov karakter se posebno teško nosi sa ženom koja je samostalna, odlučna i ima čvrste stavove, jer u takvim okolnostima ima neodoljivu potrebu da dokaže ko donosi konačnu odluku.

Ukoliko ne sledite njegova pravila, odnos brzo prerasta u hladni rat ili neprekidno dokazivanje dominacije, pa iskrena ljubav i ravnopravnost padaju u drugi plan. Zbog toga je za zdrav brak i harmonične odnose sa Jarcem potrebno izuzetno mnogo strpljenja i kompromisa. Foto: Depozitfoto/Surgay

Blizanci

Sa druge strane, muškarac rođen u znaku Blizanaca predstavlja potpuno drugačiji tip izazova za porodični dom. Blizanci izuzetno teško pristaju na svakodnevnu rutinu i uvek imaju snažnu potrebu da budu prisutni na svim dešavanjima i uvek u pokretu.

Klasične porodične obaveze i odgovornosti doživljavaju kao gušenje lične slobode, zbog čega im je veoma teško da se u potpunosti posvete mirnom i stabilnom porodičnom životu.

(Blic žena)

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