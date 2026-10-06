Mlad Mesec, kao simbol novog početka, očekuje nas 10. oktobra u vazdušnom znaku Vage, a imaće jak uticaj na Vage, Vodolije i Blizance.

Ovo je trenutak kada možemo odlučiti da ostavimo iza sebe stare konflikte, preispitamo odnose koji nas više ne ispunjavaju i napravimo prostor za drugačiju dinamiku. Vaga traži mir, a pravi balans nastaje tek kada otvoreno kažemo šta želimo i gde su naše granice. Foto: Depositphotos/inkoly

Ovaj lunarni ciklus posebno pogoduje dogovorima, pomirenjima, novim poznanstvima i obnavljanju bliskosti.

Mlad Mesec u Vagi podseća nas da kvalitetan odnos nije samo pitanje emocija, već i međusobnog poštovanja, kompromisa i spremnosti da se sasluša druga strana.

Istovremeno, ovaj period može pokrenuti teme vezane za pravdu, ravnopravnost i odluke koje smo dugo odlagali. Nešto što je bilo u zastoju može dobiti novu šansu, ali će biti potrebno da napravimo drugačiji izbor nego ranije.

Energija Vage nas uči da ne moramo da biramo između sebe i drugih, moguće je pronaći rešenje u kojem obe strane dobijaju ono što im je zaista potrebno.

(Informer)

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