Najsrećniji period godine ne stiže uvek u julu, uz more i godišnji odmor. Za četiri znaka počinje baš sada, u prvoj nedelji oktobra, kada su mnogi već pomislili da je ova godina samo još jedna koju treba izgurati do kraja.

Pomalo je i nepravedno koliko su dugo čekali. Računi koji se gomilaju na frižideru, razgovor koji se odlaže od proleća, umor koji ni vikend ne leči – sve to sada počinje da se povlači.

Blizanci: Konačno dobijaju ono što su čekali

Blizancima je ova godina donela mnogo razmišljanja, planiranja i pokušaja da istovremeno drže nekoliko stvari pod kontrolom. Sada se konačno pojavljuje osećaj da se trud isplatio. Jedna poslovna prilika, dodatni posao ili dogovor koji je dugo bio neizvestan može doneti više novca i mnogo manje brige.

Najlepše je što Blizanci neće morati sve da pokrenu sami. Poziv, poruka ili razgovor sa osobom koju već poznaju može otvoriti vrata koja su do sada delovala zatvoreno.

I u privatnom životu dolazi više lakoće. Posle perioda u kojem su stalno nešto objašnjavali, dokazivali ili rešavali, Blizanci konačno mogu da se opuste. Neko im vraća poverenje ili pokazuje koliko mu je zapravo stalo. Foto: Depozitfoto/Surgay

Škorpija: LJubav stiže kada je najmanje očekuju

Škorpija je dugo nosila nešto što nije umela ili nije želela da pusti. Možda je reč o odnosu koji nikada nije dobio pravi završetak, možda o razočaranju koje se vraćalo svaki put kada pomisli da je prošlo.

Oktobar donosi drugačiju energiju. Ono što je bilo teško da se prihvati sada počinje da gubi svoju snagu. Škorpija može dobiti odgovor koji je dugo čekala ili konačno shvatiti da više nema razloga da se vraća na isto mesto.

U ljubavi se otvara lepši period. Zauzete Škorpije vraćaju bliskost i poverenje, dok slobodne mogu upoznati osobu uz koju neće morati da glume ravnodušnost.

A kada se srce smiri, lakše dolazi i sve ostalo. Zato Škorpiji ovaj period ne donosi samo ljubav, već i osećaj da ponovo ima kontrolu nad svojim životom.

Jarac: Veliko finansijsko olakšanje je blizu

Jarac je jedan od znakova koji najteže priznaju da su umorni. I kada im je svega preko glave, nastavljaju da rade, planiraju i rešavaju probleme kao da će još samo jedna obaveza biti poslednja.

Sada se konačno vidi rezultat tog truda. Na poslu može stići priznanje, bolji dogovor ili prilika koja donosi sigurniji prihod. Nešto za šta su se dugo borili više ne izgleda tako daleko.

I u kući dolazi olakšanje. Jedan veći trošak, porodična obaveza ili pitanje koje je mesecima stajalo po strani počinje da se rešava.

Jarcu neće biti potrebno mnogo da shvati da se period pritiska završava. Dovoljno je da pogleda koliko je toga već uspeo da izdrži. Sada dolazi vreme da deo energije konačno uloži u sebe.

Foto: Depositphotos/Icestock

Ribe: Jedna želja konačno postaje stvarnost

Ribe su tokom godine imale trenutke kada su se pitale da li neke njihove želje uopšte mogu da se ostvare. Nisu odustale, ali su prestale da očekuju da će se nešto promeniti baš onda kada im je najpotrebnije.

Upravo zato oktobar može biti posebno lep. Jedna želja koja je dugo bila na čekanju počinje da dobija konkretan oblik. To može biti vezano za dom, porodicu, ljubav ili odluku koju Ribe već dugo nose u sebi.

Novac se takođe stabilizuje. Nije nužno reč o velikom dobitku, već o tome da se konačno zatvara rupa koja je mesecima pravila pritisak. Kada se smire računi, Ribe ponovo imaju prostora da razmišljaju o lepšim stvarima.

U ljubavi ih očekuje više nežnosti i sigurnosti. One koje su u vezi osećaju veću bliskost, dok slobodne Ribe mogu shvatiti da se neko iz njihovog okruženja već neko vreme trudi da im se približi.

(Krstarica)

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