Oktobar donosi zanimljiva finansijska dešavanja, ali i potrebu da se novac pažljivije planira. Retrogradna Venera i Merkur u Škorpiji mogu vratiti stare finansijske teme, dugove, neizmirene obaveze ili prilike za zaradu koje su ranije bile odložene.

Ovan

Oktobar vam može doneti priliku da popravite finansijsku situaciju kroz posao koji ste ranije započeli. Novac može stići iz izvora koji ste već smatrali zatvorenim ili zaboravljenim. Ipak, budite oprezni sa većim ulaganjima i ne donosite odluke na brzinu. Pred kraj meseca situacija postaje stabilnija i lakše ćete kontrolisati troškove.

Bik

Finansije dolaze u prvi plan, a oktobar može otvoriti pitanje zajedničkog novca, kredita, dugova ili ulaganja. Moguće je rešavanje stare novčane obaveze koja vas je duže opterećivala. Ne pozajmljujte novac bez jasnog dogovora. Dobar period za sređivanje budžeta i pravljenje plana za naredne mesece. Foto: Depozitfoto/Surgay

Blizanci

Na poslovnom planu možete imati zanimljive prilike za dodatnu zaradu, posebno ako se bavite komunikacijom, pisanjem, trgovinom ili radom preko interneta. Ipak, neke finansijske odluke mogu zahtevati više vremena nego što ste očekivali. Ne potpisujte ništa važno bez detaljnog čitanja uslova. Kraj oktobra donosi jasniju sliku o tome gde se novac zaista isplati ulagati.

Rak

Oktobar vam može doneti povoljniju finansijsku atmosferu, ali uz povremene neplanirane izdatke. Moguće je da novac potrošite na dom, porodicu ili nešto što već duže odlažete. Na poslu se može otvoriti mogućnost dodatnog angažmana ili novog izvora prihoda. Ako budete racionalni, kraj meseca može da dočekate sa više novca nego što očekujete.

Lav

Vaša zarada može biti povezana sa kreativnošću, ličnom inicijativom i sposobnošću da se istaknete. Oktobar nije mesec za rasipanje novca samo zato što želite sebi nešto da priuštite. Stara poslovna ideja može ponovo postati aktuelna i doneti konkretnu korist. Obratite pažnju na sitne troškove jer se upravo oni mogu najviše nagomilati. Foto: Depositphotos/marrishuannna

Devica

Finansijska situacija zahteva dobru organizaciju, što vam uglavnom odgovara. Moguće je da tokom oktobra pronađete način da smanjite neki trošak ili bolje rasporedite prihode. Novac može stići kroz posao koji zahteva preciznost, analizu ili dodatni angažman. Ne žurite sa kupovinama i proverite sve detalje pre većeg ulaganja.

Vaga

Oktobar vas tera da drugačije sagledate odnos prema novcu. Moguće je vraćanje na staru finansijsku odluku ili razgovor o novcu koji je ranije ostao nedovršen. Ne dozvolite da vas želja za lepšim životom odvede u nepotrebno zaduživanje. Druga polovina meseca može doneti konkretnu priliku da povećate prihode.

Škorpija

Novac postaje jedna od važnijih tema tokom oktobra, posebno zbog retrogradne Venere i Merkura u vašem znaku. Stari posao, klijent ili finansijska prilika mogu se vratiti u vaš život. Istovremeno, nije idealno vreme za impulsivne finansijske odluke i velika ulaganja bez provere. Strpljenje vam može doneti više koristi nego brz potez. Foto: Depositphotos/littlepaw

Strelac

Očekuje vas mesec u kojem će biti važno da napravite razliku između želja i stvarnih finansijskih mogućnosti. Neki Strelčevi mogu dobiti priliku za dodatnu zaradu kroz posao sa strane. Pazite na troškove vezane za putovanja, zabavu i veće kupovine. Pred kraj oktobra moguće je finansijsko rasterećenje.

Jarac

Poslovne ambicije mogu imati direktan uticaj na vaš novčanik. Ako ste u prethodnom periodu mnogo radili, oktobar može pokazati konkretne rezultate tog truda. Moguća je ponuda koja donosi više novca, ali i više odgovornosti. Dobro procenite uslove pre nego što prihvatite dodatne obaveze. Foto: Depositphotos/illuland

Vodolija

Oktobar može doneti neočekivane promene u finansijama. Novac može doći iz neobičnog izvora, preko interneta, prijatelja, novog projekta ili posla koji ranije niste ozbiljno razmatrali. Ipak, ne oslanjajte se na obećanja bez konkretnih dogovora. Najviše ćete dobiti ako budete spremni da promenite način na koji zarađujete.

Ribe

Finansijska situacija se postepeno stabilizuje, ali oktobar traži više discipline. Moguće je da ćete morati da rešite neku staru obavezu pre nego što krenete ka novom finansijskom cilju. Dodatni prihod moguć je kroz kreativnost, pomoć drugima ili posao koji radite sa strane. Krajem meseca bićete sigurniji u to na šta vredi trošiti novac, a na šta ne.

(Informer)

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