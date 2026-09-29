Bik

Bikovi su poznati po svojoj postojanoj prirodi i nepokolebljivoj predanosti onima do kojih im je stalo. Jednom kada Bik uspostavi vezu s vama, u njoj će ostati na duge staze. NJihova lojalnost je duboka i oni će ići jako daleko kako bi podržali i zaštitili svoje voljene. Bez obzira da li vam je potrebno rame na koje možete da se oslonite ili pouzdan suputnik na životnom putu, Bik vas nikada neće izneveriti. Foto: Depositphotos/Ksyshakiss

Rak

Rakovi su poznati po svojim osobinama - brižnost i empatija. Kao prirodni zaštitnici, oni iznad svega stavljaju dobrobit svojih najmilijih. Kada ste u frci, Rak će instinktivno priskočiti i ponuditi utehu i podršku. NJihova emocionalna dubina podstiče snažne veze i neguje veze koje stvaraju. S Rakom uz sebe se možete lakše da se nosite sa svim životnim usponima i padovima uz nepokolebljivu podršku, prenosi Prva.

Škorpija

Škorpije su jako odani i žestoko zaštitnički nastrojeni prema onima koji su im dragi. Iako mogu da imaju tajanstvenu spoljašnjost, njihova odanost je nepokolebljiva nakon što vas puste u svoj unutrašnji krug. Škorpije cene autentičnost i dubinu u svojim odnosima i spremni su da ulože vreme i trud u negovanje trajnih veza. Ako steknete poverenje Škorpije, možete da računate na to da će biti uz vas u sreći i nevolji. Foto: Depositphotos/inkoly

Ribe

Ribe su poznate po svojoj sasećajnoj prirodi. Razumeju ljudske emocije i uvek su spremne da slušaju ili pruže ruku pomoći. Osobe u znaku Riba stvaraju duboke emocionalne veze s onima oko sebe i prioritet im je sreća i dobrobit voljenih. S Ribom u svom društvu, možete biti sigurni da imate odanog saveznika koji vam pruža podršku.

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