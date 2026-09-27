Bez obzira da li vam je više draže crno od belog grožđa, možete biti sigurni da ćete osvežiti organizam i snabdeti ga potrebnim vitaminima i mineralima, ali što se nauke tiče, razlike postoje.

Belo grožđe

100 g ima 60 kalorija

0,6 g proteina

10 g šećera

15,3 g ugljenih hidrata

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Crno grožđe obiluje antioksidantom resveratrolom, koji je posebno koristan za kardiovaskularni sistem, po čemu je u prednosti u odnosu na belo grožđe.

Foto: Zoonar/Givaga, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

 

NJegova uloga je da čisti krvne sudove i sprečava zgrušavanje, a takođe pozitivno utiče na mentalne i druge funkcije mozga i smanjuje rizik od moždanog udara.

Ne bacajte seme i kožicu

Kožica i seme crnog grožđa, koji se odbacuju dok se pravi vino, predstavljaju riznicu lekovitih sastojaka.

Od ovih "otpadaka" istraživači na jednom madridskom univerzitetu napravili su ekstrakt GADF, izuzetno bogat vlaknima i antioksidansima, prenosi "Informer".

Ukoliko se doda svakodnevnoj ishrani, ovaj grožđani ekstrakt može da prepolovi rizik od srčanih napada jer smanjuje krvni pritisak.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

 

Kožica crnog grožđa sadrži materije koje joj daju boju i ukus i zato je bolje kada je ova sorta što tamnija.

Crno grožđe je bogato kalijumom, manganom, vitaminima C, B1 i B6, ali obiluje i biljnim vlaknima, kalcijumom i gvožđem.

Istraživanja su pokazala da crno grožđe povećava nivo melatonina, hormona neophodnog za dobar san.

Crno grožđe

100 g ima 54 kalorije

0,5 g proteina

13,5 g ugljenih hidrata

15,4 g šećera

0,1 g masti

Belo grožđe je dobar izvor vitamina A, C i K, kao i nekih minerala, poput kalcijuma i gvožđa, ali u manjoj meri od tamnijih sorti.

Nutricionisti napominju da ovo voće rešava probleme s probavom.

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