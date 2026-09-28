Luka više nije na vrhu liste najpopularnijih imena za dečake u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), roditelji su tokom 2025. godine najčešće birali ime Vasilije, koje je prvi put zauzelo vodeću poziciju. Kada je reč o devojčicama, nema promene na vrhu, Sofija je drugu godinu zaredom ostala najčešći izbor roditelja.

Među deset najčešćih imena za dečake rođene prošle godine našli su se još Vasilije, Bogdan, Luka, Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan i Aleksa. Vasilije je tako sa drugog mesta, na kojem je bio 2024. godine, stigao do vrha liste, dok je Luka pao na treće mesto.

Kada je reč o devojčicama, Sofija je zadržala vodeću poziciju i drugu godinu zaredom. Nakon nje slede Dunja, Mila, Maša, Tara, Teodora, Nađa, Petra, Sara i Danica.

Popularnost imena razlikuje u zavisnosti od dela Srbije

Podaci RZS pokazuju da se popularnost imena razlikuje u zavisnosti od dela Srbije.

U Beogradskom regionu roditelji su najčešće birali ime Luka. Vasilije je zauzelo drugo mesto, a među deset najčešćih našli su se i Bogdan, Lazar, Vuk, Stefan, Vukan, Petar, Viktor i Dušan.

Slična situacija bila je i u Vojvodini, gde je Luka takođe bio na prvom mestu. Slede Lazar i Bogdan, dok se Vasilije našlo na četvrtoj poziciji.

Drugačiji trend zabeležen je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, kao i u Južnoj i Istočnoj Srbiji. U oba regiona najčešće davano ime dečacima bilo je Vasilije, dok su drugo i treće mesto zauzeli Bogdan i Luka.

Na jugu Srbije, posmatrano u okviru podataka koje RZS prikazuje za taj deo zemlje, Vasilije je takođe bilo na vrhu liste, ispred Bogdana i Luke.

Kada su u pitanju devojčice, izbor je bio znatno ujednačeniji. Sofija je bila najčešće davano žensko ime u svim regionima Srbije.

U Beogradu su odmah iza Sofije, najčešće su birana imena Dunja, Petra, Maša i Mila. U Vojvodini su se, pored Sofije, među čestim izborima izdvojila imena Milica, Teodora, Sara i Tara.

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji iza Sofije su se najčešće birala imena Dunja, Helena i Mila, dok su u Južnoj i Istočnoj Srbiji među vodećim izborima bila Mila, Dunja, Danica i Nađa.

"Rođen da vlada"

Prema najprihvaćenijoj teoriji, Vasilije je ime grčkog porekla, od reči "basilios", što znači carski, kraljevski, plemićki. U nekim tumačenjima ime se povezuje i sa rečju basil (bosiljak) iz engleskog jezika, biljkom koja u mnogim kulturama simbolizuje čistoću, blagostanje i zaštitu.

Zato se neretko tumači kao: "onaj koji je kruna uspeha", "rođen da vlada", "onaj kome je sudbina plemićka", "dete velikih ambicija i predispozicija".

"Mudrost"

Ime Sofija takođe ima grčko poreklo. Reč je o jednom od najstarijih imena, koje se pojavljuje još u antičkoj Grčkoj. Potiče od grčke reči Σοφία (Sophía), što znači "mudrost", "znanje", "veština".

Najčešća imena Beograđana u 20. veku

1919-1941 Radmila, Milica, LJubica - Milan, Dušan, Miodrag

1941-1944 Radmila, Mirjana, LJiljana - Slobodan, Milan, Petar

1945-1950 LJiljana, Mirjana, Radmila - Slobodan, Milan, Dragan

1951-1960 LJiljana, Gordana, Mirjana - Dragan, Zoran, Milan

1961-1970 Vesna, Snežana, Gordana - Zoran, Dragan, Goran

1971-1980 Jelena, Dragana, Ivana - Aleksandar, Dejan, Goran

1981-1990 Jelena, Marija, Ivana - Marko, Miloš, Aleksandar

1991-2000 Milica, Anđela, Marija - Nikola, Luka, Marko

*Izvor: Sekretarijat za upravu - sektor statistike